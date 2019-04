Divers sportifs

Coupe Davis



La sélection marocaine de tennis affrontera, les 5 et 6 avril à Marrakech, son homologue lituanienne dans le cadre du groupe II (zone Europe-Afrique) de la Coupe Davis.

Le comité d'organisation tiendra le 2 avril une conférence de presse au Royal Tennis Club de Marrakech en marge du tirage au sort qui se déroulera à 11H45, indique vendredi un communiqué de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT).

La sélection marocaine en lice est composée de Lamine Ouahab, Adam Moundir, Anas Fettar, Amine Ahouda, Yassir Kilani, outre le capitaine de l'équipe Mehdi Tahiri.



Atlas Pro Tour



L'Anglais James Wilson a remporté l'Open Océan, organisé du 28 au 30 courant au Golf de l’Océan à Agadir dans le cadre de la 6ème édition de l'Atlas Pro Tour.

James Wilson s’est imposé à -13, après un play-off à deux l’ayant opposé au Français Antoine Rozner, auteur d’une belle carte de -4 (67) lors de ce dernier tour. L’Allemand John Allen clôt le podium avec un score total de -10.

Côté nationaux, cinq joueurs ont passé le cut de cette épreuve marquée par le vent, dont le jeune amateur, Othman Raouzi, pensionnaire du RGDES, qui a signé la meilleure performance marocaine de la semaine avec un score total de -3, terminant à la 17ème place.

Son compatriote Ahmed Marjan a décroché la 19ème position 211 (-2), suivi, à la 26ème position, de Karim El Hali 212 (-1) et enfin Ayoub Lguirati et Fayçal Serghini tous deux 47èmes à +4.

La prochaine étape se déroulera au golf de Taghazout du 3 au 5 avril.