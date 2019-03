Divers sportifs

Handball



Le tirage au sort du 35ème Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe, qui aura lieu du 5 au 15 avril prochain à Oujda, a placé les équipes marocaines de Widad Smara, MC Oujda et Raja d'Agadir respectivement dans les groupes A, C, D.

Suite au tirage au sort, qui s'est déroulé mercredi à Abidjan, Widad Smara affrontera les équipes de Smouha (Egypte), OKA (RD Congo) et Horoya AC (Guinée).

Quant au MC Oujda, il sera opposé à l'Espérance sportive (Tunisie) et aux Camerounais du FAP.

De son côté, le Raja d'Agadir croisera le fer avec le JSK (RD Congo), Kirkos (Ethiopie) et Don Bosco (Côte d'Ivoire).

Le groupe B comprend, quant à lui, les équipes d'Al Ahly (Egypte), l'Etoile sportive (Tunisie), Phoenxi (Gabon) et Mékelele 70 (Ethiopie).



Triathlon



La Fédération Royale marocaine de triathlon a tenu, récemment à Larache, son assemblée générale constitutive. La présidence de la Fédération est assurée par Majid Amehrouk.

En marge de cette assemblée, le plan d'action et le budget au titre de la saison 2019-2020 ont été approuvés, outre la proposition du montant de l'adhésion relatif aux clubs et associations sportifs, indique un communiqué de la Fédération.

A cette occasion, une réunion a eu lieu entre la présidente de la Fédération internationale de triathlon, Marisol Casado, et le premier bureau administratif de la Fédération Royale marocaine de triathlon, selon la même source.