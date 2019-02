Divers sportifs

Le WAC prend

le large



Le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile face à l'Olympic de Safi (1-0), en match de la 16è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé jeudi au stade Père Jégo.

Le seul but de la rencontre a été l'oeuvre d'Ayman Hassouni à la 76è minute.

Grâce à cette victoire, les Rouge et Blanc consolident leur position en tête du classement avec 33 points alors que les Safiots, qui concèdent leur deuxième défaite d'affiliée, demeurent sixièmes (22 points).

Dans l’autre match comptant pour cette même journée et disputé jeudi soir au Grand stade d’Adrar, le Hassania d’Agadir et le Youssoufia de Berrechid se sont quittés sur un nul (1-1).

Les locaux ont ouvert le score par l’intermédiaire de Miroslav Markovic à la 38è minute de jeu, avant que le CAYB n’égalise en toute fin de rencontre (90è+3) par Amine Abouelfath.

Le HUSA (26 pts) est deuxième du classement, alors que le CAYB (24 pts) est troisième, ex aequo avec le Raja de Casablanca.



L’EN cède

trois postes au

classement FIFA



La sélection nationale de football a perdu trois places au classement FIFA publié jeudi, pointant désormais à la 43ème position.

Au niveau continental, les Lions de l'Atlas conservent le 3ème rang africain (1440 points), derrière le Sénégal et la Tunisie, respectivement 24e (1505 pts) et 28e (1493 pts) mondiaux.

Le classement mondial demeure dominé par la Belgique (1.727 pts) suivie par la France (1.726pts), championne du monde en titre et le Brésil (1.676 pts). Le Top 20 n'a connu aucun changement.

Vainqueur de sa première Coupe d'Asie, le Qatar a gagné 38 places pour atteindre son meilleur classement depuis 1993 (55e), alors que le Japon, finaliste, a occupé la 27e place, à la faveur d'un bond de 23 rangs.