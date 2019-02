Divers sportifs

Victoire de l’ASFAR

à El Jadida



L'AS FAR s’est imposée sur la pelouse du Difaâ Hassani d’El Jadida par 3 buts à 1, dimanche en match de la 16è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au stade El Abdi.

Les Doukkalis ont ouvert le score à la 41è minute de jeu par Tarik Asstati, avant que Mehdi Berrahma, du point de penalty, n’égalise et double la mise (44è, 82è).

Brahim Bezghoudi (90è+1) a scellé le sort de cette rencontre en faveur des siens en inscrivant le troisième but.

Cette victoire permet à l’AS FAR de se hisser à la 10è position avec 18 points, aux côtés du Rapide Oued Zem, du Moghreb de Tétouan et du Mouloudia d’Oujda.



Cross-country



La sélection marocaine a remporté pour la deuxième année consécutive le championnat maghrébin de cross-country scolaire, disputé samedi à Sakiat Sidi Youssef, près de la ville tunisienne d'El-Kef (nord-ouest de Tunis).

Au niveau individuel, les athlètes marocains ont décroché 11 médailles sur les 12 en jeu, dont 4 en or et 3 en argent, alors que par équipes, le Maroc a remporté les quatre trophées de cette 38ème édition.

En remportant ce championnat, les athlètes marocains, toutes catégories confondues, ont confirmé leur suprématie aux niveaux maghrébin, continental et arabe après avoir décroché le championnat d'Afrique, tenu en décembre dernier à Abidjan.

En janvier, le Maroc avait également remporté les 23èmes Championnats arabes de cross-country, disputés dans la banlieue de la capitale jordanienne. Ces résultats sont le fruit d’un travail de longue haleine qui a permis l’organisation de championnats régionaux et provinciaux avec la participation de 100.000 athlètes, dont 5000 ont été qualifiés aux régionaux et 624 à la 54è édition du Championnat national scolaire de cross-country, initiée du 14 au 16 décembre dernier à Marrakech.



Taekwondo



Le coup d'envoi du Championnat international de taekwondo de Fujaïrah a été donné, samedi, avec la participation de 80 équipes représentant 40 pays, dont le Maroc.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Cheikh Mohamed bin Hamad bin Mohamed Al Sharqi, prince héritier de Fujaïrah, président honoraire de la Fédération émiratie de taekwondo, a mis l’accent sur l’importance de promouvoir le taekwondo aux Emirats Arabes Unis, particulièrement à Fujaïrah, à travers notamment l’organisation de manifestations de grande envergure.

Il a également salué le rôle joué par la Fédération internationale de taekwondo et la Fédération émiratie dans la réussite et la promotion du Championnat annuel de Fujaïrah.

De son côté, Ahmed Al Zeyoudi, président de la Fédération émiratie de taekwondo et du Comité d'organisation du championnat, a souligné que le nombre important des équipes participantes à cette manifestation sportive témoigne de la place de choix qu’occupe le championnat de Fujaïrah dans l’agenda des tournois internationaux de taekwondo.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un spectacle offert par la Fédération sud-coréenne de taekwondo ainsi que la projection d’un film retraçant l’histoire du Championnat international de taekwondo de Fujaïrah.

Le premier jour de cette compétition a été consacré à la catégorie réservée aux jeunes prometteurs âgés de 6 à 9 ans (filles) et de 9 à 11 (garçons).