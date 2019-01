Divers sportifs

Carton du CAYB

et victoire du MCO



Le CAYB s’est imposé sur la pelouse de l’OCS par 3 buts à 0, en match de la 15è journée du Botola Maroc Telecom de première division (D1) de football, disputé samedi.

Les trois réalisations du CAYB ont été inscrites par Si Mohamed Lfkih, auteur d’un doublé (47è et 64è) et Dembili Madou (85è).

Cette victoire permet au Youssoufia de Berrechid de se hisser à la 3è place au classement général avec 23 unités, tout juste devant son adversaire du jour (4è, 22 pts).

Par ailleurs, le MCO a surclassé par 1 à 0 l’OCK. L’unique réalisation des représentants de l’Oriental a été inscrite par Abdellah Khafifi à la 12è minute de jeu.

Cette victoire permet au MCO de rejoindre le FUS en 8è position avec 18 points, alors que l’OCK stagne à la 13è place, aux côtés de l'AS FAR, avec un total de 14 unités.

Aujourd’hui à partir de 15 heures au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima, le CRA affrontera le HUSA.



La perf d’Ayoub

Lguirati



Le golfeur marocain Ayoub Lguirati a réalisé une bonne performance au Red Sea Egyptian Classic, qui s’est disputé à Aïn Sokhna en Egypte du 21 au 23 janvier, en se classant 12ème avec -9 sur les 3 tours dont un excellent 65 (-7) au premier tour, a-t-on appris auprès de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Deuxième épreuve du Pro Golf Tour, circuit professionnel allemand auquel participent nos futurs champions, ce tournoi a été remporté par le Français Stanislas Gauthier -19 devant l’Allemand Heinrich Arkenau également -19, ajoute la FRMG.

L’autre Marocain Karim El Hali a terminé, quant à lui, à la 34ème place avec -4, a-t-on poursuivi.

Le cut de ce tournoi avait été fixé à -3 et seuls 44 joueurs ont pu le passer. Le prochain tournoi, l’Open Prestigia, aura lieu au Maroc du 3 au 5 février prochain.