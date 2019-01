Divers sportifs

Championnat arabe

de volley-ball



Le CODM Meknès évoluera dans le groupe B lors du 37ème Championnat arabe des clubs champions de volley-ball messieurs, après le tirage au sort effectué dimanche à Manama au Bahreïn.

Outre le représentant du Maroc, le groupe B comprend également Al Hilal de l'Arabie Saoudite, Wadi Moussa de Jordanie, Chorta du Qatar et Salam d'Oman.

Le CODM entamera la phase de poules face au club omanais de Salam, avant de croiser le fer avec les clubs qatari de Chorta et saoudien d'Al Hilal, ainsi que la formation jordanienne de Wadi Moussa.

A l'issue du tirage au sort, les clubs participants ont été répartis en quatre poules, dont trois sont composées de cinq clubs et une de six équipes.

Le premier groupe comprend Rayan du Qatar, Khaybal du Yémen, Ahly Benghazi de Libye, Samjel de Palestine et le CS Sfaxien de Tunisie, tandis que le troisième groupe est composé des clubs de Sahar d'Oman, Speedball du Liban, Koweiti du Koweït, l'Espérance de Tunisie, et Choôla du Yémen.

Quant au quatrième groupe, il mettra aux prises les clubs d’Al Ittihad d'Arabie Saoudite, Ahly du Bahreïn, Gaz du sud d’Irak, Groupement sportif des pétroliers d'Algérie, Chabab de Palestine et Souihli de Libye.

Ce tournoi aura lieu en Tunisie du 12 au 24 février, avec la participation de 21 clubs représentant 14 pays.



Classic Amateur

de golf



Le Palmeraie Country Club et le Casa Green Golf de Bouskoura ont abrité, le week-end dernier, le Classic Amateur qui a réuni plus de 100 participantes et participants dans différentes catégories dont les Mid Amateurs (joueurs de plus de 30 ans).

Ce tournoi a enregistré un grand succès et a donné lieu aux résultats suivants :

Dames (Brut)

1ère Nada Lahsini R.G.A.M. (Amateur) 85-86 = 171

2ème Salwa Bakri R.G.A.M. (Amateur) 83-90 = 173

3ème Malika Demnati R.G.D.E.S. (Senior) 84-96= 180

Dames (Net)

1ère Nada Lahsini R.G.A.M. (Amateur) 72-78 = 155

2ème Malika Demnati R.G.D.E.S. (Senior)72-84 = 156

3ème Salwa Bakri (R.G.A.M.) (Amateur) 75-82= 157

Messieurs (Brut)

1er Christopher Houcke Casa Green Golf (Mid Amateur) 75-76 = 151

2ème Julien Dayan R.G.A.M. (Amateur) 78-74 =152

3ème Reda Chami R.G.A.M. (Mid Amateur) 74-79=153

Messieurs (Net)

1er Fatmi Idrissi Palm Casa 66-63 (Mid Am) 66-63 = 129

2ème Mohd Alami Kammouri Casa Green Golf (Mid Am) 73-62 = 135

3ème Nasser Bouanani T.J. Casa (Mid Am) 77-65 = 142