Divers sportifs

Le Raja et le MAT

se neutralisent



Le Raja de Casablanca et le Moghreb de Tétouan se sont quittés sur un nul (1-1), en match de la 14è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé jeudi au Stade Père Jégo.

L'ancien joueur du CODM, El Mehdi Bellaaroussi, a ouvert le score pour le MAT à la 63è minute de jeu. Quatre minutes plus tard, le remplaçant Abdellilah Hafidi a égalisé pour les Verts.

Après ce nul, le RCA (12 matchs) s’empare de la 7è place avec 18 points, une unité devant le MAT, qui occupe la 8è position, aux côtés du FUS de Rabat.



El Kaoutari

signe à Nancy



L’international marocain Abdelhamid El Kaoutari s’est engagé, mercredi, avec Nancy (Ligue 2 française) jusqu’à la fin de la saison, rapportent les médias français.

Le contrat qui lie désormais El Kaoutari, 28 ans, au club lorrain est assorti cependant d’une option de prorogation pour une année supplémentaire en cas de maintien en Ligue 2.

Le recrutement du footballeur marocain dans le cadre du mercato hivernal a reçu le feu vert du coach nancéien, Alain Perrin, qui après une période d’observation, a manifesté sa volonté de le joindre à sa formation.

Le défenseur central marocain compte 170 matchs en Ligue 1 sous les couleurs du Montpellier HSC, où il a été sacré champion en 2012, du Stade de Reims et du SC Bastia jusqu’en 2017.

Il est également passé par Palerme et le Wydad de Casablanca.

Livrant ses premières impressions sur le site officiel de l'Association sportive Nancy lorraine (ASNL), El Kaoutari a affirmé être venu à Nancy pour «retrouver du temps de jeu, apporter mon expérience et porter l’équipe vers l’avant».

«Après ces quelques jours d’entraînement, j’ai vu qu’il y avait un gros potentiel. Il faut maintenant être plus costaud», a-t-il ajouté en se félicitant de la qualité des joueurs aux côtés desquels il allait désormais évoluer. «C’est important pour réussir notre objectif», a souligné celui qui portera désormais le numéro 3 au sein de l’équipe nancéienne.