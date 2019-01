Divers sportifs

Tirage au sort

de la CAN 2019



Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) de football, prévue en Egypte, aura lieu durant la première semaine du mois d'avril prochain, a annoncé la Fédération locale (EFA).

"Le tirage au sort s'effectuera durant la première semaine d'avril. Nous serons prêts pour cet événement. Les six stades réservés à la compétition seront remis à neuf à partir du mois d'avril", a affirmé Ahmed Medjahed, membre de l'EFA, cité dimanche par la presse locale.

L'Egypte s'est vu attribuer, mardi dernier, l'organisation de la CAN-2019 (15 juin - 13 juillet), en remplacement du Cameroun, recalé par la Confédération africaine (CAF) en raison du retard accusé dans les travaux des stades devant abriter le tournoi.

L'Egypte, qui avait déjà abrité le plus grand tournoi footballistique en Afrique à quatre reprises (1959, 1974, 1986 et 2006), a été préférée à l'Afrique du Sud, pays hôte en 1996 et 2013. La victoire des "Pharaons" a été nette: 16 voix pour contre une (1) pour l'Afrique du Sud et une (1) abstention.



1er Omnium

de golf

C’est au Royal Golf de Mohammedia que s’est disputé le 1er des 8 Omniums de la saison 2019.

Le golf marocain fait partie du World Amateur Golf Rankings qui détermine le classement des amateurs (filles et garçons) qui ont joué aux côtés des joueurs professionnels du Maroc.

Du 10 au 12 janvier 2019, 75 des meilleurs joueurs et joueuses du Maroc se sont affrontés et les résultats ont été à la hauteur de l’enjeu. Rappelons que la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) et l’Association du Trophée Hassan II (ATH) affichent de grandes ambitions avec 35 événements prévus au calendrier, y compris les omniums.

Palmarès :

Professionnels :

1er Fayçal Serghini Palm Golf Casa 69-67-73 209

2ème Yassine Touhami Royal Golf d’Agadir 72-68-72 212

3ème Ayoub Lguirati Mazagan Beach Resort 69-74-71 214

Amateurs (min 5,4) :

1er Ayoub Ssouadi R.C.C.T. 69-75-73 217

2ème Amine El Kherraz Palm Golf Casa 71-78-70 219

3ème Hugo Mazen Trometter Palm Golf Casa 77-78-69 224

Filles :

1ère Lina Belmati R.G.D.E.S. 76-79-76 229

2ème Intissar Rich R.C.C.T. 83-79-78 240

3ème Nada Lahsini R.G.A.M. 84-91-88 263