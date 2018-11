Divers sportifs

Le WAC enfin

gagnant



Le Wydad de Casablanca s'est imposé face au Youssoufia de Berrechid par 3 buts à 2, jeudi en match de mise à jour de la 2è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Complexe sportif Mohammed V.

Les réalisations des Rouge et Blanc ont été inscrites par Badi Aouk (17è), Salah Eddine Saidi (28è) et Mohammed Nahiri (69è). Entre-temps, Rachid Younes (43è) et Haitem Aina (90è) ont réduit le score pour le Youssoufia.

Cette défaite empêche le CAYB (2è/11 points) de partager le fauteuil de leader avec le Hassania d’Agadir. En revanche, le WAC, qui compte toujours 4 matchs de moins, est lanterne rouge avec 6 unités.



Championnat du

monde de sauvetage



La Fédération internationale de sauvetage (FIS) a décidé à l'unanimité, vendredi à Adelaïde (sud de l'Australie), d’attribuer à la ville d’Agadir l’organisation de l’édition 2022 du Championnat du monde de sauvetage, une compétition qui connaîtra la participation de 9.000 athlètes des quatre coins du monde.

La FIS a également annoncé, lors de son Assemblée générale tenue en marge du Championnat du monde de sauvetage à Adelaïde (du 17 novembre au 2 décembre 2018), que le Maroc sera également le pays hôte de la Conférence internationale de la prévention de la noyade en 2023 à Marrakech.

"Le choix du Maroc pour abriter ces rendez-vous sportifs de renommée internationale constitue un grand honneur pour le Royaume qui, sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, accorde un intérêt particulier au développement du sport", a souligné l’ambassadeur du Maroc en Australie, Karim Medrek, qui a assisté aux travaux de l’Assemblée générale de la FIS à Adelaïde.

"C’est une reconnaissance des efforts du Maroc pour la promotion du sport, une passion partagée par tous les pays de notre continent", s’est félicité le diplomate marocain.



AGO du Tennis

Club Meknès



Le Tennis Club Meknès tiendra son assemblée générale ordinaire le 27 novembre 2018 à 19h00 au siège de Tennis Club de Meknès (Sahat Al Massira Bab Bouameur).

Ordre du jour :

- Rapport moral ;

- Rapport financier ;

- Election du tiers sortant ;

- Divers.

Cette annonce fait l’objet de convocation pour tous les membres du TCM et journalistes sportifs.