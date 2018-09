Divers sportifs

Natation



Le nageur marocain Said Saber a remporté la médaille d’argent du 5 km en eau libre en 58:21, lors de la 7e et dernière journée du championnat d’Afrique de natation seniors, disputée dimanche au barrage de Boukerdane (Tipasa) après six jours de compétition à la piscine olympique du Complexe sportif Mohamed Boudiaf à Alger.

Cette nouvelle médaille porte à 10 le nombre de médailles décrochées par la sélection marocaine de natation dont 2 en or et 4 en argent au terme des compétitions de la septième journée de la 13e édition du Championnat d’Afrique de natation Open, tenue du 10 au 16 septembre.

238 athlètes (messieurs / dames) représentant 31 pays ont pris part à ce rendez-vous sportif qualificatif pour les Championnats du monde, prévus en décembre prochain en Chine.



Basketball



La sélection marocaine de basketball (seniors/hommes) a perdu face à son homologue tchadienne par 63-69 dans un match disputé dimanche à Radès (banlieue de Tunis) pour le compte du deuxième et dernier tour des éliminatoires africaines pour le Mondial Chine 2019.

Le Cinq national s’était incliné, lors de ses deux premiers matchs de ce tournoi, face à la Tunisie (50-65) et devant le Cameroun (74-84).

En revanche, l’équipe tunisienne a validé depuis samedi son billet pour le Mondial-2019, en compagnie du Nigeria (groupe F). La Tunisie qui termine son parcours jusqu’ici invaincue, est en effet assurée de terminer parmi les cinq pays africains qui iront en Chine, même avant la phase retour prévue en décembre prochain.

Elle a consolidé, à la faveur de trois victoires successives devant l’Egypte (69-47), le Maroc (65-50) et l’Angola (84-64) sa place de leader avec 18 points devançant de cinq points le Cameroun.

Au total, douze sélections africaines divisées en deux poules (E et F) disputent le deuxième tour des qualifications en aller et retour.

Au 2e tour retour prévu fin novembre et début décembre prochains (dont le lieu reste à désigner), le Maroc entrera en lice le 30 novembre face à la Tunisie avant de rencontrer ensuite l’Egypte et l’Angola.

Les 2 premiers de chaque groupe plus le meilleur 3ème valideront leurs billets pour la Coupe du monde FIBA 2019.

La phase finale de la compétition phare de la FIBA regroupera, pour la première fois, 32 équipes et aura lieu du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine.