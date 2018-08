Divers sportifs

Billetterie du match WAC-Mamelodi Sundowns



L’opération de vente de billets du match WAC-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) comptant pour la 5ème journée de la phase de poules (GP : C) de la Ligue africaine des clubs champions a débuté hier et prendra fin ce jeudi.

A noter que les spectateurs qui s’étaient procurés les billets du match WAC-Ahly Tripoli (Coupe arabe des clubs champions) pourront échanger lesdits billets contre ceux du match WAC-Mamelodi et ont jusqu’à jeudi pour le faire.

Chaque spectateur ne peut acquérir plus de deux billets avec obligation de présenter sa CIN.

Quatre points de vente ont été retenus, à savoir le Complexe Mohammed V, le Complexe Mohamed Benjelloun, terrain des Roches Noires et le stade Tessema à Casablanca.

A rappeler que le match WAC-Mamelodi Sundowns aura lieu vendredi à partir de 20 heures au Complexe Mohammed V et sera sifflé par un trio d’arbitrage algérien conduit par Mehdi Abid Charef.



L’équipe nationale de basketball entrera en stage de concentration à Rabat du 15 au 21 courant, et ce en perspective des éliminatoires qualificatives à la Coupe du monde qui se dérouleront en Tunisie.

A cet effet, le sélectionneur national Saïd Bouzidi a convoqué les joueurs suivants : Abderrahim Najah, Soufiane Kourdou, Mohamed Choua, Abdelali Lahrichi, Mohamed Aboussalam, Karim Gourari, Karim Nesba, Sami Al Kariachi, Adam El Ghazi, Abdelhakim Zouita, Soufiane Benhmine, Adil El Maksoud, Zakaria El Masbahi, Réda Haras, Soufiane Mensah et John Walter Wilkins.