Divers Economie

La FITUR de Madrid bat son record d'affluence



La Foire internationale du tourisme du Madrid (FITUR), dont la 38ème édition s'est déroulée du 17 au 21 janvier, a battu cette année son record d’affluence avec 251.000 visiteurs entre professionnels et grand public, en hausse de 2,5% par rapport à 2017, ont indiqué lundi les organisateurs.

Ce rendez-vous international du secteur touristique a généré un impact économique de 260 millions d’euros pour la ville de Madrid, a précisé la directrice de la FITUR, Ana Larrañaga, dans des déclarations aux médias.

Cette édition a été marquée par une forte hausse de la participation des professionnels, totalisant 140.120 personnes venues des quatre coins du monde, en progression de 3% par rapport à l’année dernière, a-t-elle souligné.

La FITUR 2018 a également enregistré 6.800 rencontres d’affaires, en plus de milliers de réunions bilatérales dans les pavillons des différents exposants, a ajouté Mme Larrañaga, estimant que cette édition a été "très productive" en termes d’échanges professionnels et d’accords conclus entre les entreprises, organismes et institutions participant à cet événement.

Cette édition a été aussi "la plus internationale" de l’histoire de la FITUR, avec une hausse de 13% du nombre des participants étrangers par rapport à la précédente édition, représentant 54% du total, a-t-elle poursuivi.

En outre, elle a réuni plus de 600 ministres, ambassadeurs et hauts responsables du monde entier ainsi que 7.700 journalistes de 59 pays.



Baisse des ventes de ciment



Les ventes de ciment ont connu une légère baisse de 2,5% à fin 2017, après avoir chuté de 9,2% à fin juin 2017, dénotant ainsi d'une dynamique favorable affichée au niveau du deuxième semestre (+4,9%), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Dans sa note de conjoncture du mois de janvier 2018, la DEPF fait remarquer que les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du BTP, ont observé une décélération significative du rythme de baisse au cours de l’année 2017.

De son côté, l’encours des crédits à l’immobilier s’est accru de 4,2% à fin novembre 2017, après +2,2% un an plus tôt, relève la DEPF.

Cette progression a été tirée par l’accroissement des crédits accordés à l’habitat de 3,9% et par l’accélération du rythme de croissance des crédits attribués à la promotion immobilière (+5,8% au lieu de +2,3% à fin juin 2017 et -6,3% à fin novembre 2016), explique la même source.

Cette accélération est en ligne avec la bonne dynamique de la consommation de ciment au deuxième semestre de l’année 2017, conclut la même source.