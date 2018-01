Divers Economie

Conférence sur la croissance, l'emploi et l’inclusion dans la région MENA



Le Fonds monétaire international (FMI), le Fonds monétaire arabe (FMA) et le Fonds arabe pour le Développement économique et social (FADES) et le gouvernement marocain organiseront une conférence de haut niveau à Marrakech, les 29 et 30 janvier, sur le thème "Possibilités pour tous: promouvoir la croissance, l’emploi et l’inclusion dans le monde arabe".

Cette rencontre rassemblera les décideurs, les dirigeants d’entreprises et les représentants de la société civile des pays arabes pour échanger leurs idées et leurs expériences sur la façon de créer des millions d’emplois en exploitant de nouvelles sources, a annoncé le FMI.

Parmi les intervenants, figurent la Directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde, le directeur général président du Conseil d’administration du FADES, Abdelatif Y. Al-Hamad, et le directeur général président du Conseil d’administration du FMA, Abdulrahman Al Hamidy. Les intervenants aborderont plusieurs réflexions qui porteront sur les moyens de multiplier les débouchés en faveur des femmes et des jeunes en mettant en valeur l’innovation et l’esprit d’entreprise, la promotion de la transparence et de la technologie pour exploiter le potentiel de la région; et la définition de politiques propices à une croissance plus forte et plus inclusive.



Prêt de 38 millions d’euros à Figeac Aéro



La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé jeudi l’octroi d’un prêt de 38 millions d’euros au groupe français Figeac Aéro pour financer son expansion au Maroc et en Tunisie.

Ce financement permettra le transfert de compétences et de technologies de pointe et favorisera le rapprochement des normes locales de qualité avec les standards internationaux, a indiqué l’institution financière européenne.

L’expansion de la production du groupe Figeac-Aéro dans cette région permettra aussi la création des emplois et apportera une contribution positive aux économies marocaine et tunisienne, a souligné la BERD.