Divers Economie

Le Label RSE de la CGEM attribué à la CID



La CID, société d'ingénierie pluridisciplinaire intervenant dans les projets de génie civil, de bâtiment, de transport et d’hydraulique, s’est vu attribuer, mercredi, le label Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a annoncé l'organisation patronale, au terme d'une réunion de son comité d'attribution.

Ce comité a également renouvelé l’attribution du Label RSE aux deux filiales de Ménara Holding, à savoir Ménara Préfa, opérant dans la production de béton prêt à l’emploi et de préfabriqués en béton et Carrière & Transport Ménara, spécialisée dans la production de granulats et transport de marchandises destinés au marché du BTP, précise la CGEM dans un communiqué, soulignant que ces filiales représentent de véritables acteurs du développement local et régional.

Pour rappel, le Label RSE de la CGEM a pour vocation d’encourager les entreprises marocaines à adopter une démarche globale tenant compte des impératifs économiques, environnementaux et sociaux dans leur stratégie managériale.

Il est octroyé pour une durée de trois ans sur avis d’un Comité d’attribution, à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des experts accrédités par la CGEM. Cette évaluation a pour objet de s’assurer de la conformité de la gestion globale de l’entreprise avec les objectifs définissant la charte de responsabilité sociétale de la Confédération, qui constitue le référentiel du Label.



Les réserves de change chinoises au plus haut



Les réserves de change chinoises ont atteint un pic décembre dernier, leur meilleur niveau depuis 15 mois, soutenues par la réglementation stricte et la vigueur du yuan qui continue de freiner les sorties de capitaux, selon des données publiées dimanche par la banque centrale.

Dépassant largement les attentes des économistes, les réserves ont atteint 3.140 milliards de dollars, soit un bond de 20,2 milliards de dollars, enregistrant une 11è progression en autant de mois et la plus forte depuis juillet. La hausse avait été de 10 milliards de dollars en novembre.

Les réserves ont ainsi atteint leur niveau le plus élevé depuis septembre 2016, affichant une augmentation de 129,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2017, leur première hausse annuelle depuis 2014. Fin 2016, elles totalisaient 3.011 milliards de dollars.

La fuite des capitaux préoccupait les autorités, mais le durcissement du contrôle des capitaux et la dépréciation du dollar ont permis, depuis lors, au yuan de rebondir fortement, alimentant la confiance dans l'économie chinoise.

En 2017, le yuan s'est redressé d'environ 6,9% face au dollar, effaçant sa perte de 6,5% en 2016 et mettant fin à trois années consécutives de dépréciation.