Divers Economie

L’UIPA condamne les attaques terroristes en Egypte



L'Union interparlementaire arabe a condamné les deux attaques terroristes perpétrées en Egypte, faisant de nombreux morts et blessés.

Les membres de cette organisation ont exprimé, dans un communiqué, leur grande tristesse suite à l'attaque terroriste ayant visé, en ces jours de fin d'année, une église dans la banlieue d'Helwan au sud du Caire en Egypte, ainsi que celle contre l'armée égyptienne, qui a fait de nombreuses victimes.

L'Union «condamne fermement ces attaques terroristes brutales, et les considère comme des crimes odieux motivés par le sang et le meurtre», indique la même source, précisant que «les terroristes qui ont commis ces actes ne représentent que des êtres cruels dépourvus de toute humanité, de moralité et de religion et ne reflètent que leur âme de criminels terroristes».

Elle a également exprimé ses sincères condoléances «aux martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour le peuple égyptien, ainsi qu'à leurs familles», notant que «la République d'Egypte, président, gouvernement et peuple, est capable de combattre le terrorisme et de l'éradiquer avec force et détermination et avec une volonté inébranlable de restaurer la sécurité et paix».

L'Union a réitéré «son soutien total et inconditionnel à l'Egypte dans sa guerre contre le terrorisme pour atteindre ses objectifs d'éliminer ces groupes criminels et terroristes et faire face à leurs ambitions qui visent à ébranler la sécurité et la stabilité en Egypte, un pays considéré comme une profondeur stratégique arabe avec des ambitions et des aspirations légitimes.



Pas de hausse des prix des bonbonnes de gaz



Le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen Daouid a démenti, dimanche, toute hausse des prix des bonbonnes de gaz, affirmant que les informations circulant sur ce sujet sont «infondées».

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a assuré que «le gouvernement continuera à subventionner le gaz butane, le sucre et la farine à travers le système de compensation, en vue de protéger le pouvoir d'achat des citoyens».

Le ministre a qualifié de «rumeurs» ces informations dont les auteurs visent «à créer un sentiment de panique chez les citoyens et une tension sociale, et à perturber l’action du gouvernement».