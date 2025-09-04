Dislog Maroc Padel Masters : Victoire du duo Reda Amrani/Khalil Boutaleb

Le duo composé de Reda Amrani et Khalil Boutaleb s'est adjugé, dimanche à Casablanca, le titre de la 5è édition du Dislog Maroc Padel Masters de l'année 2025.

La paire Amrani/Boutaleb s'est imposée en finale du tournoi élite hommes (P1000) face au tandem composé de Mehdi Ziadi et Mohamed Alami par deux sets à 0 (7-6, 6-4).



Dans le tournoi élite femmes (P500), la victoire est revenue au duo composé de Rita Atik et Zainab El Houari, qui a conservé son titre en battant en finale la paire Oumaima Aziz/Kamelia Benabdjellil en deux sets (6-4, 6-3).



Cette édition du Dislog Maroc Padel Masters, circuit de référence du padel national, a été également marquée par l'organisation d'un tournoi amateur hommes (P100) qui a été remporté par le tandem Hakim El Ghoumri/Mahmoud Benchakroun aux dépens de Oussama El Ghallaf/Ibrahim Guerrab.



Organisé du 5 au 7 septembre sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), ce rendez-vous sportif, a réuni plus de 220 joueurs marocains et internationaux.

Selon les co-fondateurs du Dislog Maroc Padel Masters, Nacho Payan et Omar El Yacoubi, l'objectif principal de cette compétition est de développer la discipline du padel au Maroc et d'encourager sa pratique.



Dans une déclaration à la MAP, M. Payan a indiqué que le Dislog Maroc Padel Masters, premier circuit national de padel, créé en 2022, vise essentiellement à promouvoir ce sport au Maroc.



En partenariat avec la Fédération Royale marocaine de tennis, a-t-il ajouté, "notre grand objectif est de faire rayonner ce sport à l'échelle nationale".

Il s'est, par ailleurs, félicité du niveau "très élevé" affiché par les joueurs lors de cette édition, "qui s'est achevée en beauté avec les meilleures finales possibles" dans les trois catégories (P1000, P500 et P100).



De son côté, M. El Yacoubi a souligné que pour cette 5ème édition de l'année 2025 du Dislog Maroc Padel Masters, "nous avons eu un record d'inscription des joueurs avec quelque 224 participants venus du Maroc mais aussi de France et d'Espagne".



Avec cette manifestation sportive qui réunit les meilleurs joueurs locaux dans un cadre compétitif, l'objectif est de faire rayonner le padel au Maroc, le structurer et le professionnaliser par la suite, a-t-il souligné.



Il a également mis l'accent sur la collaboration avec la Fédération Royale marocaine de tennis pour développer cette discipline sportive et lui donner davantage de visibilité, ainsi que sur le rôle de la formation des jeunes joueurs pour les faire progresser vers le haut niveau.