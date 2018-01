Deux opérations de vol élucidées à Casablanca

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l'arrestation de deux individus multirécidivistes pour leur implication présumée dans deux opérations de vol.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les recherches et investigations menées ont permis l'interpellation du premier suspect pour son implication, samedi dernier, dans une opération de vol d'un montant de 310.000 dirhams se trouvant dans le coffre d'une voiture garée devant une agence bancaire sise à la zone de Aïn Chock à Casablanca, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). L'enquête a également permis la découverte de preuves matérielles qui ont levé le voile sur une autre opération de vol, survenue mercredi 24 janvier, d'un montant de 890.000 dirhams d'une agence commerciale sur l'avenue Annakhil à Mediouna, précise la même source dans un communiqué, ajoutant que l'un des mis en cause a été arrêté après avoir été identifié par les victimes et le personnel de l'agence.

Les recherches et les investigations dans cette affaire se poursuivent afin d'appréhender tous les complices et les personnes impliquées dans ces actes criminels, souligne la DGSN, notant que des opérations d'inspection sont en cours pour saisir les avoirs criminels accumulés suite à ces opérations de vol.

Les deux mis en cause (38 et 45 ans) ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, a conclu le communiqué.