Des supporters furieux du Mouloudia d'Alger vandalisent le siège du sponsor du club

Des supporters du Mouloudia Club d'Alger (MCA), un des clubs phares de la Ligue 1 algérienne, ont vandalisé lundi le siège de leur sponsor, le géant public des hydrocarbures Sonatrach, selon des médias locaux et une vidéo partagée sur internet. Plusieurs dizaines de supporters ont pénétré dans la cour de la direction générale de la Sonatrach à Alger, ont caillassé la façade, brisant des vitres, et lancé des fumigènes, d'après les mêmes sources. D'autres vidéos, filmées de l'intérieur du siège de la Sonatrach, montrent des dégâts matériels causés par cette attaque, a rapporté l'agence officielle APS. Les supporters mécontents exigeaient le départ du géant pétrolier, qui est pourtant le principal sponsor du prestigieux club algérois. Après une série de mauvais résultats, l'entraîneur du MCA, Nabil Naghiz, avait fait allusion samedi aux mensualités impayées des joueurs de l'équipe, financées majoritairement par la Sonatrach, s'attirant les foudres de la direction du club qui a jugé ses propos "irresponsables", explique le quotidien francophone Liberté dans son édition de lundi. L'entraîneur a été prié par la direction de n'aborder désormais avec la presse que le volet technique, "sans s'immiscer dans les affaires administratives", a précisé Liberté. Le 18 janvier, lors d'une cérémonie en l'honneur du MCA, le PDG du groupe Sonatrach Toufik Hakkar avait assuré que le club bénéficierait du "soutien nécessaire" afin de continuer à "s'illustrer au niveau national et continental". L'équipe venait alors de se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des champions africaine. Mais depuis, le doyen des clubs de football d'Algérie, qui fête son centenaire cette année, n'a récolté que deux points lors des trois dernières journées du championnat. En juillet, les supporters du MCA avaient manifesté devant le siège de la Fédération algérienne de football (FAF) pour protester contre l'octroi du titre de champion de Ligue 1 2020 à son rival algérois du CR Belouizdad. La saison avait été interrompue en mars à cause de la pandémie de Covid-19. La saison 2021 a pu commencer mais les rencontres se jouent à huis clos.