Des professionnels des secteurs nucléaire et radiologique en conclave à Rabat

Des professionnels des secteurs nucléaire et radiologique se sont réunis, lundi à Rabat, pour discuter des mesures de renforcement et d'harmonisation des capacités nationales pour la conduite des interventions en cas de situation d'urgence radiologique.

Réunis à l'initiative de l'Agence marocaine de sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques, dans un atelier national sous le thème "La préparation et la conduite des interventions en cas de situation d'urgence nucléaire ou radiologique", les participants ont discuté des grandes lignes d'orientation contribuant au développement et à la gestion durable des programmes de préparation et de conduite des interventions d’urgence.

Ces mesures ont été, ainsi, mis en avant à travers des présentations animées par des experts de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et couvrant des thématiques nécessaires aux programmes de préparation et de conduite des interventions en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

Les participants ont également examiné le projet de texte réglementaire sur la préparation et la conduite des interventions en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, Khammar Mrabit, a souligné la nécessité d'examiner les moyens de renforcer les activités de préparation et de conduite en situation d'urgence radiologique et nucléaire, permettant de minimiser les conséquences d'un accident nucléaire ou radiologique.

M. Mrabit a, dans ce sens, rappelé que le Royaume a signé et ratifié en 1993 deux conventions internationales sur la notification et l'assistance en cas de situation d'urgence radiologique, constituant une évolution importante pour la protection des biens de la société et de l'environnement.

Au programme de cet atelier de cinq jours, figurent des présentations notamment autour des évolutions des normes et des standards de sûreté et de préparation en situation d'urgence radiologique, ainsi que des échanges d’expériences respectives.