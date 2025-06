Des personnalités politiques françaises saluent le soutien britannique au plan d’autonomie

Des personnalités politiques françaises de haut rang ont salué, lundi, le soutien britannique au plan d’autonomie comme “la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable” du différend régional autour du Sahara marocain.



“Après la France, le Royaume-Uni affirme son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara, qu’il considère comme la solution la plus sérieuse et pragmatique”, s’est félicité le député Bernard Chaix sur son compte X.



Il s’agit, souligne-t-il, d’”une position qui conforte l’élan international autour de cette initiative”.



Le Sénateur Olivier Cadic, Vice-Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat français a, pour sa part, souligné que “la dynamique positive engagée par le Maroc fait consensus”.



Michaël Delafosse, Maire de Montpellier a, de son côté, salué la position britannique soutenant le plan d’autonomie au Sahara marocain.

“Je tiens à saluer cette décision d’un membre majeur du Conseil de Sécurité des Nations-Unies”, écrit-il sur les réseaux sociaux.



Pour sa part, le géopolitologue Frédéric Encel, a salué le soutien du Royaume Uni au plan d’autonomie au Sahara marocain.

“Logique, légitime et pragmatique”, la position britannique renforce celles de la France et des Etats-Unis, écrit-il sur son compte X.