Des matches de Serie A à l'étranger

Le directeur général de la Ligue italienne de football Luigi De Siervo s'est dit favorable à la tenue d'"au moins un match" de Serie A "à l'étranger chaque saison", rapporte mardi la presse sportive italienne.

"Notre défi, qui est aussi celui d'autres championnats européens, est d'aller conquérir de nouveaux marchés. Et cela se fait en allant jouer des matches à l'étranger afin de créer un rapprochement avec notre pays et notre championnat", a déclaré M. De Servio en marge d'un colloque sur l'économie du sport à Milan.

"Notre proposition est qu'il y ait au moins un match à l'étranger chaque saison", a-t-il ajouté, cité par la Gazzetta dello Sport.

Le responsable de la Lega Serie A a toutefois reconnu que, "selon les règles en vigueur", un tel projet n'était pas actuellement réalisable.

"La Ligue espagnole est en pointe et essaie depuis quelques années d'organiser un premier match de championnat à l'étranger. Nous espérons que cela puisse arriver", a-t-il dit.

"C'est quelque chose que fait déjà RCS (l'organisateur du Tour d'Italie cycliste, ndlr) avec un prologue couru à l'étranger. Cela permet de s'ouvrir sur de nouveaux marchés, de présenter un produit", a encore déclaré M. De Servio.

"Nous attendons que la Fifa puis l'UEFA établissent des règles", a-t-il conclu.