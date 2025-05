Des experts discutent des défis et avancées en cybersécurité et IA

Les défis et avancées en cybersécurité et intelligence artificielle (IA) ont été au centre de la 4e édition du Sommet international sur l'IA et la cybersécurité (AiSec International Summit 2025), dont les travaux se sont ouverts, lundi à Marrakech, avec la participation d’experts internationaux, de chercheurs et d'étudiants.



Initié par le club GCDSTE de l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) de Marrakech, relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA), cet événement international, qui se poursuit jusqu’au 14 mai, vise à mettre en lumière les dernières innovations et avancées dans ce domaine en pleine expansion, à travers un programme riche et varié.



S’exprimant à cette occasion, Anas Aboulkalam, directeur du Laboratoire de recherche sur les technologies innovantes et durables à l'UCA, a souligné que cette rencontre scientifique vise à créer une véritable plateforme d'échange pour les experts internationaux, l'objectif étant de permettre aux étudiants de l'UCA de bénéficier de l'expertise de ces spécialistes.



Accompagner les étudiants et leur offrir la possibilité de rencontrer des experts de renom est l’un des objectifs clés de cette initiative, a-t-il fait remarquer, notant que des stands d’innovation seront installés pour mettre en avant des projets encourageant la créativité dans les domaines de la cybersécurité et de l'IA.



Dans une déclaration à la MAP, Othmane Toumi, lauréat de la filière Cyberdéfense et Système de télécommunication embarquée à l’ENSA de Marrakech, a indiqué que ce sommet international se veut une opportunité d’aborder les sujets d’actualité en lien avec la cybersécurité, au Maroc comme à l’étranger, insistant sur l’importance de maîtriser les évolutions scientifiques et technologiques dans ce domaine crucial.



Il a également mis en relief la pertinence des enjeux géostratégiques et des intérêts économiques qui gravitent autour de la cybersécurité, relevant que ces aspects renforcent la nécessité d’une veille constante et d’une expertise nationale renforcée.



Cet évènement coïncide avec un congrès scientifique permettant à plusieurs doctorants de présenter leurs travaux de recherche dans le domaine de la cybersécurité et l'IA, et sera également rythmé par une panoplie de workshops axés sur les enjeux stratégiques, les défis et les menaces de l'IA.



Le sommet propose également des tables rondes spécialisées pour explorer en profondeur les enjeux actuels, des présentations de solutions et projets innovants, ainsi qu’une conférence scientifique dédiée aux dernières avancées en recherche et développement.



Une compétition "Capture the flag" (CTF) de niveau international viendra également enrichir cette édition, offrant un cadre dynamique pour tester et renforcer les compétences techniques des participants.