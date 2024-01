Des commentateurs de classe mondiale pour la CAN

La CAF a rassemblé une équipe d'éminents commentateurs africains et internationaux pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.



Pour la première fois dans l'histoire du tournoi phare du continent, la CAF disposera de commentaires sur place, ce qui permettra d'améliorer l'expérience des téléspectateurs.

Dans le cadre de cette nouvelle offre, la CAF a recruté certains des meilleurs anciens footballeurs, dont Daniel Amokachi, Alassane N'Dour, Amanda Dlamini, Samba Sow, entre autres, dans l'équipe de commentateurs pour ajouter plus de couleurs aux matchs.



Le fer de lance de l'équipe de commentateurs anglais est Mark Gleeson, le plus grand commentateur d'Afrique du Sud, qui est également considéré comme un doyen du football africain. Les autres commentateurs sont Duane Dell'Oca, une voix familière lors des précédentes Coupes d'Afrique des Nations et de divers événements sportifs mondiaux, Piers Edwards, un commentateur chevronné de la BBC qui connaît bien le football africain, Robbie Nock, une voix régulière lors de diverses compétitions africaines et mondiales, le vétéran zimbabwéen Steve Vickers et l'étoile montante de l'Ouganda, Jermaine Egesa.



Pour le français, le vétéran ivoirien Ricardo Xama Alain José est le chef de file. Ils sont épaulés par le Camerounais Charly Merinos, l'Algérien Abdelhakim Kachroud, le Tunisien Amine Ben Hassan, le Français Frank Simon, qui suit le football africain depuis plus de 30 ans, et le Sénégalais Aboubacry Ba, qui jouit d'une grande popularité.



Amokachi, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria en 1994 ; l'ancien capitaine et entraîneur de la Namibie Ricardo Mannetti ; N'Dour, membre de l'équipe du Sénégal qui a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002, l'ancien milieu de terrain malien Samba Sow, qui a remporté la médaille de bronze avec les Aigles lors des éditions 2012 et 2013 de la Coupe d'Afrique des Nations, l'ancienne capitaine sud-africaine Amanda Dlamini, l'Ivoirien Roger Boli et le Zambien Clifford Mulenga sont quelques-unes des légendes qui font partie de l'équipe.



Par ailleurs, la CAF s'est associée à MediaLuso, un leader mondial de la production, pour offrir une production télévisuelle de classe mondiale pour le tournoi.



