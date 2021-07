Démission subite du président de l’OCK

L'Olympique Club de Khouribga, section football a annoncé, via sa page Facebook officielle, que le président du club a présenté sa démission de ses fonctions. La même source s'est contentée de publier la nouvelle sans évoquer les raisons de cette décision soudaine aux fans et aux supporters, malgré la disparition du président démissionnaire depuis la descente de l'équipe en deuxième division.



Des sources proches du club ont indiqué que Nizar Souktani a attendu la fin de la saison sportive pour présenter sa démission, que l'équipe retrouve la première division ou non, révélant auprès de ses proches que des raisons personnelles, familiales et professionnelles l'empêchent de continuer à diriger le bureau du club.



Les mêmes sources ont également confirmé que le président démissionnaire avait subi de fortes pressions de la part de la famille afin de se retirer et de préserver l'acquis de son défunt père, Al Mokhtar Souktani, ex-avocat, président du conseil municipal de la ville et parlementaire de l’USFP. D'autant plus que Nizar Souktani n'a jamais été pointé du doigt pour manipulation des finances de l'équipe. Ce qui a été montré dans ses sorties médiatiques en accusant les bureaux précédents de corruption et ses critiques des membres du bureau .



Il est à rappeler que le président démissionnaire a été critiqué par un large groupe de fans de l’OCK après que l'équipe a été reléguée en deuxième division à la fin de la saison dernière. Toutefois, après sa démission, certains supporters de l'équipe phosphatière ont loué, via les réseaux sociaux, ses bonnes qualités et sa contribution exceptionnelle - à distance – afin que l'équipe retourne tout de suite à la cour des grands.



Pour mémoire, l’OCK a assuré son retour parmi l’élite en se classant premier du championnat D2 avec 54 points suivi de la Jeunesse Sportive Salmi.



Chouaib Sahnoun