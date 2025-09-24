Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Dembélé couronné, mais le Maroc a son Lion d'or !

Mercredi 24 Septembre 2025

Dembélé couronné, mais le Maroc a son Lion d'or !
Autres articles
Parler de football alors que les rues de Gaza ruissellent de sang, qu’une armée massacre, affame et pourchasse des centaines de milliers de civils uniquement parce qu’ils sont Palestiniens, peut sembler futile et presque indécent. Pourtant, ce contraste entre l’horreur extrême et la banalité des divertissements met en lumière un fil conducteur : la main d’un Occident or gueilleux, injuste et profondément hypo crite.

Le sport, loin d’être neutre, reflète et amplifie ces dynamiques de domination. Le traitement réservé à Achraf Hakimi dans la course au Ballon d’or illustre cette volonté latente de dénigrer l’autre, surtout lorsqu’il est Arabe ou Africain. Mon pro pos peut paraître excessif, mais il met le doigt sur une réalité dérangeante : les hié rarchies symboliques et les discriminations s’étendent bien au-delà des stades.

Hakimi est sans doute l’un des artisans les plus réguliers de l’épopée du Paris Saint-Germain, que ce soit en champion nat de Ligue 1 ou dans les confrontations européennes. Sa constance, sa polyvalence et son rôle décisif auraient dû lui valoir une reconnaissance plus grande dans les classements individuels. Or, comme sou vent, l’évaluation se fait à travers un prisme biaisé, où la performance de cer tains joueurs venus d’Afrique ou du monde arabe est minimisée, quand celle d’autres, issus des grandes nations foot ballistiques occidentales ou sud-améri caines, est survalorisée.

Les affaires judiciaires, déterrées comme par hasard à quelques jours du vote, le soutien explicite du staff parisien à Dembélé et l’appui massif des médias français ont, de fait, orienté le choix du Ballon d’or. Dembélé mérite sa récom pense : son talent est indéniable et sa sai son remarquable. Mais force est de constater que sans la maestria d’Achraf Hakimi, sa régularité, son abattage défen sif et son efficacité match après match, l’attaquant parisien aurait été bien moins mis en lumière. Félicitons donc le lauréat en toute sportivité.

Mais il convient également d’adresser un message clair à Hakimi : au-delà d’un trophée qui lui échappe, il porte déjà sur son dos les espoirs et la fierté de quarante millions de Marocains qui lui attribuent, avec le cœur, un "Lion d’or".

Hakimi est un symbole non seulement pour le Maroc, ou pour l’Afrique, mais pour tous ceux qui refusent l’injustice et la partialité. Deux choses qui continuent à dicter les récits dominants, qu’il s’agisse de ballons… ou de balles réelles. Et peut être que la meilleure réponse qu’Achraf puisse apporter à ses détracteurs est de guider les Lions de l’Atlas vers un sacre continental : remporter la Coupe d’Afrique des nations et inscrire, une fois de plus, son nom dans l’histoire.

Par Mohamed Lmoubariki

Mohamed Lmoubariki

Lu 44 fois

Tags : Dembélé couronné, Lion d'or, Maroc

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication