Démarrage de la formation au centre du MAS

La saison 2024-2025 de formation a démarré mercredi au centre de formation du Maghreb associative sportive (MAS) de Fès.



Ce centre propose aux jeunes et enfants de la ville de Fès, âgés de 6 à 17 ans, une formation moderne basée sur de nouvelles méthodes sous la supervision de cadres et sportifs disposant d'une longue expérience dans le domaine.



Le lancement officiel de la saison de formation a été marqué par la présence de l’entraîneur de l’équipe première du MAS, l’Italien Arena Guglielmo, du directeur sportif de l’équipe, Tarek Chehab, et de certains joueurs.



Dans une déclaration à la MAP, le président du MAS, Hicham Chakour a fait part de la prochaine construction de l’académie de l’équipe «selon des normes internationales», en tant qu’important projet pour le développement du football national.

Il a ajouté que le MAS a engagé Lotfi Lazaâr pour gérer le centre, compte tenu de la grande expérience qu'il a accumulée en Europe, notamment au Norvège.



De son côté, M. Lazaâr a relevé que la formation a débuté dans une ambiance "enthousiaste", notant que ce centre constitue l'un des piliers de l'équipe du MAS qui bénéficiera à l’avenir des services d’enfants formés au sein de cette structure.