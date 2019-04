Demain le Maroc, quel modèle de développement ?

Un débat national est lancé au Maroc sur le modèle de développement à même de pouvoir répondre aux aspirations des populations pour le développement économique, environnemental, social, culturel, politique. De ces premiers échanges, on peut avancer des pistes de réflexion portant sur les défis et les enjeux pour un Maroc de demain à l’horizon 2030, un Maroc développé, prospère et ouvert sur son environnement maghrébin, africain et européen :

- Nécessité d’une vision de développement à très long terme, avec des objectifs globaux clairs et partagés

- Besoin d’un cadre référentiel du développement économique, social, culturel et politique

- Rénovation de l'action publique dans la matrice globale du nouveau modèle de développement.

- Préservation durable des ressources naturelles et répartition équitable des fruits de la croissance entre toutes les couches de la société et toutes les régions du pays

- Optimisation des ressources, rationalisation des dépenses, priorisation des politiques publiques et sauvegarde des équilibres macroéconomiques

- Développement de nouveaux secteurs d’activité à fort potentiel (économie numérique, énergies renouvelables,...), et se doter d’une véritable politique d’innovation

- Formation des compétences pour accompagner la stratégie de modernisation économique généralisée

- Réforme radicale des modes de gouvernance à l’échelle centrale et territoriale

Conscients de l’intérêt de ce débat stratégique, et de l’importance de l’apport des compétences marocaines du monde pour l’enrichissement des pistes de réflexion, les associations les 2 rives, Al Wasl et Asticude organisent une journée d’échanges et de réflexion dédiée au sujet, dans le cadre des activités de la 9ème édition de la semaine du Maroc à Amiens.

Les contributions des compétences marocains du monde à ce débat est une valeur ajoutée indéniable de par leur haute qualification, leur expertise dans des domaines divers et leurs expériences dans la conception et la gestion des politiques publiques à différents niveaux.