Décès de l'ancien international marocain Mouhcine Bouhlal

L'ancien international marocain Mouhcine Bouhlal est décédé samedi à l'âge de 54 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



La FRMF a adressé, au nom de son président, Fouzi Lekjaa et de l’ensemble des membres de son Comité directeur, ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu'à la grande famille du football national.



Bouhlal, qui jouait au poste de défenseur, avait porté le maillot de l’équipe nationale "A" dans les années 1990. Il avait également évolué pendant plusieurs années au sein de l'AS FAR.



En ces douloureuses circonstances, « Libé Sport » présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du regretté.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.