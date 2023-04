Début d’année encourageant pour Maroc Telecom

Maroc Telecom a rendu publics ses résultats consolidés au titre du premier trimestre 2023. Il en ressort que le Groupe a démarré l’année avec de « bons résultats opérationnels », renouant même avec la croissance de son chiffre d’affaires.



Une évolution positive justifiée « par sa politique d’investissements et sa volonté de se différencier par la qualité de ses réseaux et de ses services », a indiqué l’opérateur téléphonique dans un communiqué soulignant un contexte international défavorable.



Ainsi, au 31 mars 2023, Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 9,1 milliards de dirhams, correspondant à une hausse de 3,7% (+1% à taux de change constant).

D’après l’opérateur historique, cette progression « est soutenue par les revenus à l’international qui progressent de 7,3% (+1,8% à taux de change constant) ainsi que par les revenus au Maroc qui s’améliorent de 0,6% par rapport à la même période de 2022 ».



Il faut dire que l’activité des filiales en Afrique Subsaharienne continue d’être prépondérante dans la performance du Groupe, comme l’a relevé Maroc Telecom dans son communiqué et que « leur apport, avec la mise en œuvre de plans d’optimisation des coûts efficients, donne à Maroc Telecom les moyens nécessaires d’une croissance durable ».



Précisons que les activités du Groupe à l’international ont enregistré un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dirhams au terme des trois premiers mois de 2023, bondissant ainsi de 7,3% (+1,8% à taux de change constant).



D’après Maroc Telecom, ces activités ont été portées par la croissance de la Data Mobile de 27% (+20% à taux de change constant) et la hausse des activités du Mobile Money de 12% (+7% à taux de change constant). Ajoutons, en outre, qu’hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales ont progressé de 2,1% à taux de change constant au terme de cette même période.



Des résultats consolidés, il ressort aussi que le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom a progressé de 2,6% (+0,3% à taux de change constant) pour atteindre 4.637 millions de dirhams, en raison notamment de l’impact favorable de la baisse des tarifs de terminaisons d’appel Mobile dans certaines filiales et de la maîtrise des coûts opérationnels.



A rappeler que la marge d’EBITDA s’est maintenue au niveau élevé de 51%, a indiqué le Groupe dont la base clients atteint désormais plus de 75 millions.



Quant au résultat opérationnel (EBITA) ajusté, le Groupe Maroc Telecom annonce qu’il s’est de son côté établi à 2.890 millions de dirhams à fin mars, traduisant une hausse de 2,7% (+0,5% à taux de change constant) en lien avec l’amélioration de l’EBITDA, soulignant que la marge d’exploitation ajustée s’est élevée à 31,8%.



En ce qui concerne le résultat net part du Groupe au premier trimestre 2023, celui-ci est ressorti en hausse de 1,8% (+0,9% à taux de change constant) par rapport au premier trimestre de l’année précédente ; tandis que les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés se sont établis à 3.400 millions de dirhams, en hausse de 7,9% (+5,8% à taux de change constant) par rapport à la même période de 2022.



Au niveau national, il est important d’indiquer que les activités du Groupe ont affiché une légère croissance (+0,6%) pour atteindre 4.783 millions de dirhams, suite essentiellement à la hausse de la Data Fixe (+7,2%).



L’EBITDA ajusté s’est élevé à 2.626 millions de dirhams, en hausse de 0,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Stable sur un an, la marge d’EBITDA s’est établie au niveau élevé de 54,9%.



En croissance de 0,7%, l’EBITA ajusté est ressorti à 1.753 millions de dirhams, grâce notamment à la hausse de l’EBITDA, alors que sa marge s’est établie à 36,7%, affichant une stabilité par rapport à 2022.



A noter qu’à fin mars 2023, les flux nets de trésorerie opérationnels ajustés se sont améliorés de 7,4% pour atteindre 2.061 millions de dirhams et que le parc Mobile comptait 19,2 millions de clients, avec un parc postpayé en hausse de 2,5% sur un an.



Le chiffre d’affaires Mobile a progressé de 0,6% par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que l’ARPU mixte du premier trimestre 2023 s’est élevé à 45,7 dirhams, traduisant une amélioration de 1,8% sur un an.



Quant parc Fixe, il s’est établi à près de 1,9 million de lignes à fin mars 2023, a indiqué le Groupe précisant que l’essor du parc FTTH (+45%) a compensé en grande partie la baisse du parc de clients ADSL.



Enfin, les activités Fixe et Internet ont généré un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dirhams, accusant ainsi une légère baisse de 0,3% par rapport à 2022. La croissance de la Data Fixe (+7,2%) a toutefois compensé la baisse de la Voix.



Alain Bouithy