De l’or pour la taekwondiste marocaine Soukaina Sahib

La Marocaine Soukaina Sahib a décroché mercredi la médaille d'or dans la catégorie de moins de 46 kg du tournoi de taekwondo, disputé au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, dans le cadre des 12èmes Jeux africains, qui se déroulent au Maroc du 19 au 31 août.

La taekwondoïste marocaine a remporté la médaille d’or après sa victoire en finale face à Tau Michelle du Lesotho sur le score de (10-6). Sahib s'est qualifiée à la finale du tournoi après avoir pris le meilleur sur Brandao Dias Heula du Sao Tomé-et-Principe lors du premier tour (58-0), avant de battre en quarts de finale la Gabonaise Leila Bamizock (27-8) et la Congolaise Mbubu Flore en demi-finale (29-6). De son côté, Tau Michelle a atteint la finale après sa victoire (20-18) en demi-finale face à Kuka Karabo.

Quant à Oumaima El Bouchti, elle a décroché la médaille d'argent dans la catégorie de moins de 53 kg. La taekwondoïste marocaine s’est inclinée en finale devant la Nigériane Nwosu Chinazum Ruth sur le score de (22-26).

El Bouchti s'est qualifiée à la finale du tournoi après avoir pris le meilleur sur l'Egyptienne Maram Ezat (17-5) en quarts de finale et battu la Sénégalaise Ndoye Coumba Niang en demi-finale (16-14).

Chez les garçons, Achraf Mahboubi a gagné la médaille d'argent dans la catégorie de moins de 80 kg du tournoi de taekwondo. En finale, il a cédé le pas devant l'Ivoirien Cissé Cheikh sur le score de 35-38.

Avant d’atteindre la finale, le champion marocain avait pris le meilleur sur l'Algérien Islam Guetfaya (20-10) en quarts de finale et battu le Burundais Sawadogo Passamwinde Fayçal en demi-finale (22-20).

Dans l’épreuve du beach-volley, la sélection nationale masculine a remporté la médaille d'argent du tournoi alors que la médaille d'or est revenue à l'équipe gambienne composée du duo Jawo Sainey et Mbye Babou Jarra qui s’était imposé sur le score de deux manches à une (21-17, 17-21, 17-15).

Composée du duo Mohamed Abicha et Zouhair El Graoui, l'équipe nationale a eu raison en demi-finale de son homologue sud-africaine sur le score de deux manches à zéro (21-16, 23-21).

Le Rwanda a clos le podium en remportant la médaille de bronze après avoir battu l'Afrique du Sud lors du match de classement par deux manches à une (18-21, 21-16, 15-11).

En aviron et dans la catégorie poids légers sur 1000 m, c’est l'Algérien Boudina Sidi Ali qui a remporté mercredi la médaille d'or , tandis que le Marocain Abdelhak Ellamman a terminé quatrième.

Auteur d'un chrono de 3min30sec82/100, Boudina a décroché la première place de la course, devançant l'Egyptien Ahmed Abdelaal qui a franchi la ligne d'arrivée après 3min34sec37/100). Le Tunisien Mohamed Khalil Mansouri s'adjuge la troisième place du podium en 3min40sec96/100.

Quant à l’épreuve d’aviron individuel sur 1000 m, la première place a été occupée par le Tunisien Mohamed Tayeb. Grâce à un chrono de 3min 21sec et 16/100, l'athlète tunisien a devancé l'Egyptien Abdelkhalek El Banna qui a remporté la médaille d’argent (3min 23sec et 63/100) et l'Algérien Oussama Habiche (3min 31sec et 63/100).

Le Marocain Abdessalam Assermouh termine à la cinquième place avec un chrono de 3min 53sec et 94/100.

A l’instar du tableau masculin, la compétition féminine en aviron individuel sur 1000 m a vu également une victoire algérienne, grâce à Nawal Chiali qui a franchi la ligne d'arrivée en 3min59sec80/100. Elle a ainsi devancé la Tunisienne Nour Elhouda Ettaib, auteure d'un chrono de 3min59sec97/100 et l'Egyptienne Dareen Hegazy à la faveur d'un chrono de 4min04sec77/100.

Côté marocain, l'athlète Sarah Juliette Saidi Fraincart a terminé quatrième de la course enregistrant un chrono de 4min06sec31/100è.

Par ailleurs, l'Algérienne Amina Rouba a remporté la médaille d'or dans la catégorie poids légers dames sur 1000m grâce à un temps de 3min55sec01/100. La deuxième position a été occupée par la Tunisienne Khadija Krimi (3min57sec86/100) devant l’Egyptienne Maryam Abellatif, troisième avec un chrono de 4min02sec85/100. La Marocaine Majdouline El Allaoui a terminé sixième (4min28sec10/100).

Dans une déclaration à la MAP, le directeur technique national et directeur de la course d'aviron du tournoi, Abdelali El Hanchi, a salué les efforts consentis par le comité d'organisation pour mettre en place, au lac du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah, les moyens nécessaires pour le bon déroulement des courses conformément aux normes internationales.

Le niveau technique des athlètes africains a connu, au cours des dernières années, un développement constant, a relevé M. El Hanchi, mettant en avant le professionnalisme de plusieurs de ces athlètes notamment ceux de l'Algérie, de la Tunisie et de l’Egypte.

Saluant les performances et le potentiel des athlètes marocains, le directeur technique national a mis l'accent sur les lacunes à combler dans la pratique d'aviron en termes d'infrastructures dans l'objectif de développer la discipline au Maroc et d’améliorer la compétitivité des athlètes marocains.

En natation, l'équipe nationale masculine a décroché mercredi la médaille de bronze au relais 4x100m nage libre. L’EN a réalisé un temps de 3min25sec83/100, derrière l'équipe égyptienne, deuxième (3min21sec83/100), au moment où la team sud-africaine a été couronnée en or après avoir établi un chrono de 3min21sec63/100.

L'Afrique du Sud a dominé les épreuves de natation lors de la première journée en décrochant 11 médailles dont 6 en or, suivie de l’Egypte avec un total de 12 médailles dont 3 en or. La troisième marche du podium est occupée par l'Algérie qui a remporté 6 médailles dont 2 en or.

Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.