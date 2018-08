De l’argent pour Soufiane El Bakkali

Le Marocain Sofiane El Bakkali, vice-champion du monde, a remporté la médaille d’argent de l’épreuve du 3.000 m steeple hommes, vendredi à Asaba au Nigeria, dans le cadre de la 21e édition du Championnat d'Afrique seniors d’athlétisme.

El Bakkali, auteur d’un chrono de 8:28.01, a été devancé par le champion du monde en titre, le Kenyan Conseslus Kipruto (8:26.38). L’Ethiopien Getnet Baybal a terminé au pied du podium (8:30.87).

Plus tôt dans la journée, la Marocaine Soukaina Zakour avait décroché l'or de l'épreuve de lancer du marteau après un jet de 68.28 m. La Nigériane Ogunrinde Temilola s'est emparée de l'argent (67.39 m), alors que la médaille de bronze a été l'œuvre de la Congolaise Jennifer Batu Bawsikita (66.43 m).

Dans l’épreuve du 1500 m dames, les Marocaines Rababe Arafi et Malika Akkaoui ont décroché respectivement l’argent et le bronze, tandis que le métal précieux a été l’œuvre de la Kenyane Winny Chebet.

Dans le concours du 800 m messieurs, le Marocain Smaili Mostafa s’est contenté du bronze derrière le Botswanais Nijel Amos (or) et le Kenyan Emmanuel Korir (argent).

La même performance a été signée par son compatriote Zied Azizi dans le concours du 400 m haies messieurs, qui a terminé au pied du podium derrière l’Algérien Abdelmalik Lahoulou (or) et le Sud-Africain Cornel Frederick (argent).

Le Maroc est représenté à la 21ème édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors qui se déroule du 1er au 05 août par 23 athlètes dont 9 chez les dames et 14 côté messieurs.

Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d’athlétisme prévue les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque) et qui réunira quatre équipes continentales, à savoir l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et l’Asie-Océanie.