Dakhla à l’heure de la 1ère édition de la Coupe intercontinentale de Padel

La ville de Dakhla abritera la première édition de la Coupe intercontinentale de Padel (CIP) du 15 au 18 novembre prochain avec la participation de 27 clubs des cinq continents.

Présentant récemment à Casablanca cet événement sportif, les organisateurs ont indiqué que cette compétition internationale va réunir les 5 continents, 27 clubs de Padel et plus de 200 personnes incluant les joueurs, les marques et les journalistes, sans oublier les fans et les supporteurs.

Cette compétition constitue une aubaine pour la région de Dakhla, tant sur le plan économique que touristique, et sera une véritable opportunité pour faire vendre cette destination dotée d'atouts naturels, sportifs et touristiques considérables et en mesure d’accueillir de grands événements sportifs internationaux, ont-ils souligné.

Sayed Cheikh Amara, membre du conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué que ce sport est en plein essor à l’échelle mondiale, observant que Dakhla est devenue une destination privilégiée des amateurs de cette discipline sportive qui sera une autre activité s’ajoutant aux côtés des sports de glisse.

Cette compétition est organisée en partenariat avec l’Association Nord-Sud Action, l’Association européenne des clubs de Padel et le Cercle Averroès et vise à renforcer la dynamique de développement, à tous les niveaux, que connaît cette région du Sud du Maroc, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président du Cercle Averroès, Samir Hajij, a mis en exergue les potentialités touristiques et les infrastructures de cette région, ce qui lui permettra d’abriter une manifestation internationale d’une telle envergue.

De son côté, Omar El Alaoui, vice-président du Conseil régional du tourisme, a souligné que cette compétition, qui se déroulera pour la première fois au Maroc, va, sans aucun doute, attirer dans la région un grand nombre de touristes, ainsi que les meilleurs pratiquants de cette discipline sportive dans le monde.

Une convention a été conclue entre le conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, l’Association Nord-Sud Action, l’Association européenne des clubs de Padel et le Cercle Averroès, pour l’organisation de la Coupe intercontinentale de Padel à Dakhla.

Cette ville se dotera du premier complexe de Padel en Afrique de 5 terrains aux normes internationales. Ce club va permettre de s’approprier non seulement l’organisation de la Coupe intercontinentale de Padel mais aussi la Coupe d’Afrique à partir de 2020 et également initier et faire adhérer la jeunesse locale à ce sport.