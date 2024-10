Cyclisme: Le Maroc participe au Tour du Faso 2024

La sélection marocaine de cyclisme prendra part au 35ème Tour international du Burkina Faso, prévu du 25 octobre au 3 novembre 2024.



Tenant du titre, le Maroc engagera lors de cette édition, Adil El Arbaoui, Mohcine El Kouraji, El Houçaine Sabbahi, Ibrahim Sabbahi, Driss El Alouani et Mehdi Arbaoui, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, notant que Mouhssine Lahsaini, vainqueur du Tour Faso-2015, assurera l'encadrement.



Outre le Maroc, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Nigeria, ainsi que des équipes belge, russe et hollandaise et trois formations locales, seront de la partie, ajoute la même source.



Les coureurs cyclistes parcourront un total de 1175 KM répartis sur 10 étapes, dont la plus longue atteint les 138,5 Km.

La FRMC avait organisé un stage de préparation à Béni Mellal en prévision de cette compétition.