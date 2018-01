Coutinho à Barcelone Début des grandes manœuvres ?

Qui les Reds de Liverpool vont-ils bien pouvoir recruter pour oublier Philippe Coutinho? Le départ du Brésilien pourrait entraîner une réaction en chaîne sur le marché des transferts hivernal qui ferme ses portes le 31 janvier, notamment en Angleterre et en France.

Les médias espagnols, français et surtout anglais n'ont pas attendu l'officialisation du transfert de Coutinho au Barça pour spéculer sur les mouvements à venir: Liverpool, qui a déjà claqué 84 millions d'euros cet hiver pour acheter un défenseur, le Néerlandais Virgil Van Dijk, a les moyens de dénicher un successeur à l'ami de Neymar.

Cet été, alors que le transfert avait déjà failli se conclure, les 'Reds' avaient comme toute l'Europe lorgné du côté de Monaco. L'international français Thomas Lemar, au pied gauche magique, avait notamment fait l'objet de leur intérêt, tandis qu'Arsenal faisait dans le même temps une offre estimée à 100 millions d'euros pour le jeune Guadeloupéen de 22 ans.

Celui-ci, en plein rassemblement de l'équipe de France, avait décliné, pour rester à Monaco. Mais le club de la Principauté a été éliminé de Ligue des champions et d'Europa League et Lemar ne serait pas contre un départ cet hiver, selon certains médias... alors que son entraîneur a assuré ne pas s'attendre à une "grosse vente" cet hiver. "Monaco n'a pas l'habitude de faire de grosses ventes en hiver", a expliqué Jardim début janvier.

Le contexte est pourtant très favorable à une belle bataille d'enchères. Liverpool pourrait en effet se retrouver sur le dossier en concurrence avec Arsenal, encore, qui doit lui se préparer au départ de sa star chilienne Alexis Sanchez. Le puissant ailier est en fin de contrat en juin prochain, tout comme l'Allemand Mesut Özil. Les Londoniens pourraient aussi perdre Theo Walcott, courtisé par Southampton de l'aveu même de l'entraîneur des "Saints" Mauricio Pellegrino.

Et si Arsène Wenger a assuré fin novembre "exclure" un départ des deux hommes cet hiver "à moins que quelque chose d'incroyable n'arrive", les Gunners voient leur nom revenir régulièrement sur le dossier de l'achat de joueurs offensifs.

Les deux clubs sont de toute façon des acteurs presque obligés du marché des transferts, vu l'incroyable manne financière que leur offrent les droits de retransmission TV de la Premier League.

Si Lemar préférait profiter un peu plus longtemps du soleil de la Côte d'Azur avant de rallier l'Angleterre et sa grisaille, les deux formations pourraient se tourner vers un autre gaucher de talent, en l'occurrence l'ailier international algérien de Leicester Ryad Mahrez. Les Reds l'ont toutefois nié, selon l'agence PA.

Revenu à son meilleur niveau, l'ancien meilleur joueur de Premier League disposerait selon L'Equipe d'un bon de sortie en cas d'offre satisfaisante dès cet hiver. Son entraîneur Claude Puel qui, toujours selon le quotidien français, garde l'espoir de conserver chez les Foxes le natif de Sarcelles, pourrait faire appel en cas de départ à un joueur qu'il connaît bien, le Parisien Hatem Ben Arfa, indésirable au PSG.

Les deux hommes ont vécu une belle saison à Nice en 2015-16, et pourraient être tentés de travailler à nouveau ensemble, même si 'HBA' n'avait pas vraiment réussi à s'adapter au championnat anglais entre 2010 et 2014, avec Newcastle ou Hull City.

Un transfert ferait les affaires du PSG qui veut dégraisser et doit vendre quelques éléments pour amortir son mercato XXL de l'été dernier, car il ne perçoit pas les mêmes droits TV que ses homologues anglais...

Enfin, selon la presse britannique, les grands clubs anglais lorgnent aussi du côté de l'Allemagne où deux jeunes pleins de talent reviennent régulièrement dans les pistes évoquées: l'attaquant jamaïcain Leon Bailey (Leverkusen, 20 ans) et le milieu de terrain allemand Leon Goretzka (Schalke 04, 22 ans).

Quoi qu'il en soit, la fin du mercato d'hiver promet d'être riche en rumeurs de transferts à la suite de celui, désormais officiel, de Coutinho.