Coupes africaines : Les clubs marocains en bonne position pour assurer la qualification au 2ème tour

Les équipes marocaines engagées dans les coupes africaines, la Renaissance de Berkane, l’AS FAR et l’Olympic de Safi, sont déterminées à confirmer leur statut de favoris en disputant, ce week-end, le tour préliminaire retour de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine.



Après avoir obtenu des résultats satisfaisants lors des matchs aller, les clubs marocains joueront leurs cartes devant leur public pour atteindre les phases les plus avancées des deux compétitions.



Dans le cadre de la Ligue des champions, l’AS FAR accueille l'équipe gambienne du Real Banjul, samedi soir au Stade Olympique de Rabat (20h00), pour confirmer la victoire de dimanche dernier lors du match aller.



Les coéquipiers de Rabie Hrimat s'efforceront de tirer parti de leur victoire lors du match aller, en s'appuyant sur l'avantage de jouer devant leur public, tout en veillant à bien gérer les aspects techniques et physiques afin d'éviter toute surprise et assurer leur passage au deuxième tour où ils affronteront le vainqueur du match entre le vice-champion de Libye et Horoya Conakry guinéen.



L’autre représentant du Maroc à cette compétition, la Renaissance de Berkane, championne en titre de la Coupe de la Confédération africaine, recevra samedi (21h00) le club togolais de l’ASC Kara, avec l’objectif de remporter la rencontre suite à son nul du match aller (1-1).



La tâche ne sera pas aisée pour les hommes de Mouin Chaabani qui devront faire face à une équipe coriace et combative.

En cas de victoire, la RSB jouera le 2e tour préliminaire contre le vainqueur du duel entre les Béninois de Dadjè et le club champion de la Libye, en octobre prochain.



En Coupe de la CAF, l’Olympic de Safi, qui participe pour la première fois à une compétition continentale, défiera, samedi (20h00), l’ASN Nigelec du Niger pour confirmer sa victoire (0-1) au match aller et continuer son aventure parmi les grands du continent.

En cas de qualification, l’OCS jouera en deuxième tour préliminaire contre le vainqueur du match entre le Stade tunisien et le club mauritanien de SNIM.



L’autre représentant du Maroc en C2, le Wydad de Casablanca est exempt de ce tour et devra jouer, en deuxième tour préliminaire, contre le vainqueur du match entre les Nigériens de Kwara United et les Ghanéens d’Asante Kotoko.

