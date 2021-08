Coupe duTrône de basketball dames: Le KACM remporte le titre

L’équipe féminine du Kawkab de Marrakech a remporté la Coupe du Trône de basketball au titre de la saison 2020-2021 face à l’AS FAR sur le score de 76-50, en finale disputée mercredi à la salle Fathallah Bouazaoui de Salé.



Il s’agit du premier sacre du Kawkab de Marrakech en Coupe du Trône, après avoir remporté, le 4 mai dernier, son premier titre du championnat national de basketball pour la saison 2018-2019 en s’imposant face à l’AS FAR (70-47).



L’AS FAR est le club le plus titré en Coupe du Trône, remportée à 11 reprises par les Militaires en 1987, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2016.