Coupe du Trône : Tirage au sort fatal pour au moins sept clubs de la D1

Après que la FRMF a dévoilé la date du début des matchs de Coupe du Trône prévus les 30, 31 août et le 1er septembre, il a été procédé jeudi soir au tirage au sort du tour des seizièmes de finale.

Cette année, la compétition s’annonce féroce notamment avec pas moins de sept confrontations directes entre les équipes de première division. Le Wydad recevra ainsi au Complexe Mohammed V l’AS FAR, un classique du football national qui débouchera sur la sortie prématurée d’une grosse cylindrée.

Le tenant du titre, la RS de Berkane, affrontera le Chabab Atlas Khénifra, au moment où le FUS de Rabat jouera le Mouloudia Club d’Oujda.

Ce tour des seizièmes sera aussi marqué par le derby régional Doukkala-Abda entre l’OCS et le DHJ. Quant au Raja, il accueillera la Renaissance Club Athlétic Zemamra fraîchement promue en première division, alors que le Hassania d’Agadir n’aura apparemment pas la tâche facile devant la formation du Youssoufia de Berrechid.

Il y a lieu de signaler que le derby casablancais pourrait bien avoir lieu en quart de finale si les deux équipes parvenaient à se qualifier à ce tour. Pour le Wydad, il doit d’abord s’imposer contre l’AS FAR avant de rencontrer le vainqueur du match OCS-DHJ. Concernant le Raja, en premier lieu, il doit gagner le RCAZ à domicile pour pouvoir donner le ton au vainqueur du match qui mettra aux prises la RSB avec le CAK.

A rappeler que la dernière rencontre en Coupe du Trône entre le WAC et le Raja remonte à 2012, en match des quarts de finale remporté par les Verts sur le score de 3 à 1.

L’assistance vidéo à l’arbitrage sera adoptée à partir du tour des demi-finales prévu en octobre prochain.