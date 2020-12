Coupe du Trône : OCK-WAC à l’ affiche

L’épreuve de la Coupe du Trône de football, au titre de la saison sportive 2019- 2020, se poursuivra aujourd’hui par la programmation de cinq confrontations comptant pour le tour des seizièmes de finale qui se jouera au finish.



L’affiche sera sans aucun doute l’opposition qui mettra aux prises le MAT au FUS, deux clubs de la cour des grands dont un quittera la compétition d’entrée de jeu. Le Moghreb de Tétouan, qui vient de se séparer de son entraîneur l’Espagnol Juan Jousé Maqueda supplée par Jamal Eddine Drideb, n’aura pas la tâche facile devant une formation rbatie qui, certes, n’arrive pas à s’imposer dernièrement en championnat, mais qui reste capable de tirer son épingle du jeu au terme de cette rencontre.



Le deuxième choc à mettre au compte de ce tour prématuré de la compétition est le match qui opposera au complexe OCP à Khourbiga l’OCK au WAC. Les Phosphatiers, pensionnaires de la D2, sont outillés pour tenir tête à un Wydad qui a pu enfin sortir un jeu à la hauteur de son standing à l’occasion de son match remporté aux dépens du MAS.



Si pression il y a , ça sera supportée par le WAC qui nourrit l’espoir de gagner ce prestigieux trophée qui fuit le club depuis belle lurette, 2020-2021. Deux décades d’attente, cela fait beaucoup pour une écurie dont l’objectif est de rafler les titres.



Pour ce qui est des trois autres matches au programme, le MAS a hérité de l’équipe de la division des Amateurs de Difaa Hamria de Khénifra et si la logique est respectée, les Fassis devraient baliser leur chemin pour le stade des huitièmes de finale. Un tour où l’on est assuré d’avoir un représentant des Amateurs et ça sera soit Wydad Seraghna soit Olympique Youssoufia, au moment où ce n’est pas gagné d’avance pour l’Union de Sidi Kacem qui croisera le fer avec l’Ittihad Zemmouri de Khémisset qui occupe la première place du classement de la Botola D2 après cinq manches disputées.



Il convient de rappeler que ce tour des seizièmes de finale de la Coupe du Trône, entamé mardi par les rencontres ASS-CAK et DHJIttifak Marrakech, s’étalera jusqu’au dimanche 3 janvier prochain.



Mohamed Bouarab



Mercredi 30 décembre

14h30: DH. Khénifra-MAS

14h30: USK-IZK

14h30: W.Serghini- O.Youssoufia

17h00: OCK-WAC

19h00: MAT-FUS