Coupe du Roi Salmane: Victoire à domicile de l'AS FAR devant Al-Ittihad Tripoli

L'AS FAR a battu Al-Ittihad de Tripoli par 4 buts à 1, mercredi au complexe sportive Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match aller du premier tour de la Coupe du Roi Salman des clubs champions 2023 de football.



Les buts des Militaires ont été inscrits par Mustaha Sahd (14e), Adam Nafati (51e), Joseph Gnadou (62e) et Ahmed Hammoudane (82e), alors que Mouad Aissa (77e) est l'auteur de l'unique réalisation des visiteurs.



Le 1er tour de cette compétition, organisée par l'Union arabe de football, connait la participation de 24 équipes qui s'affronteront en deux matchs, aller et retour, en mars et avril, afin de décrocher les six billets qualificatifs pour la phase de poules qui aura lieu en juillet prochain dans les villes de Taëf, Abha et Al Bahah en Arabie Saoudite.



Outre l'AS FAR, le Maroc est représenté dans cette compétition par le Raja et le Wydad de Casablanca, automatiquement qualifiés pour la phase de poules.



Le Raja, champion en titre, a hérité du groupe D qu'il partage avec la CR Belouizdad d'Algérie, ainsi que les qualifiés n°5 et n° 1. Quant au Wydad de Casablanca, il figure dans le groupe B avec Al-Sadd, Al Hilal saoudien et le qualifié n°4 du tour préliminaire.