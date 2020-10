Coupe de la Confédération. Dernier carré indécis entre Berkanis et Gadiris

Place au tour des demi-finales de la Coupe de la Confédération CAF. Le bal de cette épreuve sera ouvert ce soir à partir de 20 heures au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat avec la confrontation cent pour cent marocaine entre la Renaissance de Berkane et le Hassania d’Agadir. Mardi, toujours à 20 heures mais au complexe Mohammed V à Casablanca, se jouera l’autre demi-finale qui opposera le club égyptien de Pyramids à son homologue guinéen de Horoya Conakry, sachant que les deux qualifiés disputeront la finale le 25 octobre à Rabat.



La RSB, auteure d’une saison exceptionnelle en Botola Pro D1, où elle a failli créer la surprise et s’emparer du titre, tentera de se racheter sur la scène africaine.



Les hommes de Tarik Sektioui, qui ont terminé 3è du championnat national, ce qui leur permet de disputer la Coupe de la CAF la saison prochaine, essayeront, coûte que coûte, de valider leur billet pour la finale, alors que le club gadiri, qui s’est contenté d'une modeste 9è place, aura à cœur de continuer l’aventure, lui qui se qualifie pour la première fois de son histoire au carré d’as de la Coupe de la CAF.



Certes l’expérience compte en faveur des Berkanis, mais le Hassania dispose de toutes les armes nécessaires pour remporter ce duel et sauver sa saison.



Il va sans dire que la qualification de quatre clubs marocains aux demi-finales des compétitions africaines reflète la bonne santé du football national et le niveau de maturité de ses clubs, mais la vigilance reste de mise afin de confirmer ces bonnes performances et d’assister, pour la première fois dans l’histoire, au sacre, dans la même saison, de deux clubs marocains sur la scène africaine.