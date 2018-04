Coupe de la CAF : Le Raja et la RSB héritent de sacrés clients

Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) de football, effectué samedi au Caire, a placé les clubs marocains du Raja de Casablanca et de la Renaissance sportive de Berkane respectivement dans premier et le deuxième groupes.

Concernant le Raja de Casablanca, il a été versé dans le groupe A avec les clubs ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Vita Club (RD Congo) et Aduana Stars (Ghana).

Quant à la Renaissance sportive de Berkane, elle a été placée dans le groupe B avec El Masry Club (Egypte), Desportiva de Songo (Mozambique) et Al Hilal (Soudan).

Le Raja entamera la compétition à domicile en recevant les Congolais de l'AS Vita Club (6 mai) avant d'affronter Aduana Stars au Ghana (16 mai) puis l'ASEC Mimoma le 18 juillet en Côte d'Ivoire et le 29 juillet au Maroc.

Le Raja se déplacera après chez l'AS Vita Club (19 août) avant de recevoir les Ghanéens d'Aduana Stars (29 août)

Quant à la Renaissance de Berkane, elle jouera à domicile contre les Soudanais d'Al Hilal (6 mai), puis ira au Mozambique pour affronter l'Uniao Do Songo (16 mai) avant de recevoir les Egyptiens d'Al Masri (18 juillet).

La Renaissance de Berkane rejouera contre Al Masri en Egypte (29 juillet) et Al Hilal au Soudan (19 août) avant de finir la compétition à domicile face à Uniao Do Songo.

Le Raja de Casablanca s'était qualifié à la phase de poules de la Coupe de la CAF, après sa victoire (3-0) face aux Zambiens de FC Zanaco.

Pour sa part, la Renaissance de Berkane avait validé son ticket pour la même phase après sa victoire, à domicile, par 2 buts à 0 face aux Sénégalais de Génération Foot.

Voici, par ailleurs, les résultats complets du tirage au sort de la phase de poule de cette compétition

Groupe A : Raja Casablanca (Maroc)- ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)- Aduana Stars (Ghana)- AS Vita Club (Congo).

Groupe B : Al Masry (Egypte)- Uniao Do Songo (Mozambique)- Renaissance Berkane (Maroc)- Al Hilal (Soudan).

Groupe C : FC Djoliba (Mali)- Williamsville (Côte d'Ivoire)- C.A.B.A Brazzaville (Congo)- Enyimba (Nigeria)

Groupe D : Bayon Sport (Rwanda)- Gor Mahia (Kenya)- Young Africans (Tanzanie)- USMA (Algérie)

A noter que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.