Coupe Davis : L’équipe du Maroc valide son billet pour les play-offs du Groupe Mondial I

-
Aït Kamra : Plus de 200 participants à la 2ème édition de la course sur route
-
Le cheval "Casa de Campo" remporte la 4ème édition du Grand Prix d'Afrique 2025 des courses hippiques
-
Botola Pro D1: Le MAS réussit son entrée en lice
-
Botola Pro D1: “Le Clasico” Raja Casablanca/AS FAR, tête d’affiche de la 2ème journée
-
Premier but de Nayef Aguerd sous les couleurs marseillaises : Amine Harit prêté à Istanbul Basaksehir
Menant à l'issue de la première journée 2-0, les Marocains ont scellé le sort de ce duel, lors de la deuxième journée, après la victoire de Talal Baadi contre le Sud-Africain Connor Roig (6-3, 6-2).
Karim Bennani a, pour sa part, confirmé la large victoire des Nationaux en remportant sa rencontre contre Leo Matthysen (6-1, 6-2).
En match de double, joué dimanche, la paire marocaine composée de Yassine Dlimi et Younes Lalami Laaroussi a difficilement cédé contre le tandem Alec Beckley et Thando Longwe-Smit (7-6, 3-6, 7-6).
Samedi, le Maroc avait bien entamé la confrontation en menant par 2 à 0 à l'issue des deux premiers simples.
Les deux victoires du Maroc ont été l'oeuvre de Yassine Dlimi qui a pris le dessus sur Alec Beckley sur le score de 6-7, 7-6 et 6-2 et Taha Baadi tombeur de Marc Van Der Merwe (3-6, 6-1, 6-1).