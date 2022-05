Coup d’ envoi du 20ème Grand Prix de SAR la Princesse Lalla Meryem

Kakas 3ème au Titan Desert

Le Marocain Ilias Kakas a occupé la troisième place chez les moins de 25 ans de la 17e édition du Titan Desert, au terme de la sixième et dernière étape de cette épreuve VTT, disputée vendredi.



Kakas disputait cette compétition avec l'équipe nationale marocaine, aux côtés de Mohamed Boughdali et Youssef Ismaili sous la houlette du cadre national Ahmed Rahili.

Les trois athlètes prennent part pour la première fois à cette épreuve internationale, organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme.

Cette compétition d’endurance a réuni plus de 500 participants de 24 pays, qui ont parcouru, du 8 au 13 mai, un total de 645 km en six étapes.



De l’argent pour Houssam Elkord

Le Marocain Houssam Elkord a remporté la médaille d’argent de la catégorie épée de la Coupe du monde seniors d’escrime, organisée à Heidenheim, en Allemagne.

Elkord, âgé de 29 ans, a battu, respectivement, le Chinois Mingaho Lan (15-0) et l’Italien Gabriele Cimini (15-14), avant de céder en finale face au Français Romain Cannone, sur le score de 11-15.



Septième à la Coupe du monde tenue en Suisse, le Marocain, qui a déjà pris part aux Jeux olympiques au Japon, devient le premier Arabe et Africain à décrocher une médaille en Coupe du monde.



Il est, notamment, médaillé d’or (en individuel et par équipes) aux championnats d’Afrique 2019 à Bamako et 2018 à Tunis ainsi qu’aux Jeux africains 2019 à Rabat.