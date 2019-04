Coup d'envoi de la 46ème édition du Trophée Hassan II et de la 25ème Coupe Lalla Meryem de golf

Le coup d'envoi de la 46è édition du Trophée Hassan II et de la 25è édition de la Coupe Lalla Meryem de golf a été donné mardi à Rabat.

Ces deux évènements, organisés jusqu'au dimanche prochain au Royal golf Dar-Esalam sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, sont devenus un rendez-vous incontournable pour les férus de la petite balle blanche. Depuis 2010, le Trophée Hassan II, s'est forgé une réputation mondiale, en s'imposant comme l'un des plus prestigieux événements sportifs.

Les épreuves du Trophée Hassan II se dérouleront du 25 au 28 avril, avec la participation de 156 glofeurs de différentes nationalités, et devaient être précédées d'un Pro-Am, le 24 avril sur le parcours rouge. Cette compétition compte à son actif la participation de véritables légendes, telles que Gary Player, Severiano Ballesteros, Billy Casper, Lee Trevino, Payne Stewart, Nick Price, Sam Torrance, Padraig Harington, Ernie Els, John Daly, José Maria Olazabal, Alexander Levy, Danny Willet, Thomas Petters et Francesco Molinari.

La Coupe Lalla Meryem rassemblera, quant à elle, 126 golfeuses et a été précédée, le 23 avril, d'un Pro-Am sur le parcours bleu.

Fondée en 1993, la Coupe Lalla Meryem est un rendez-vous prisé des meilleures golfeuses puisque l’épreuve a attiré par le passé les plus grands noms, parmi lesquels Marie-Laure de Lorenzi, Laura Davies, Suzann Pettersen, Anika Sorenstam, Patricia Meunier Lebouc, Sophie Gustafson, Gwladys Nocera ou encore Charlie Hull, Ariya Jutanugarn, et Cheyenne Woods.

Les deux tournois, organisés par l’Association du Trophée Hassan II (ATH), bénéficient chaque année d’une retransmission télévisée qui touche plus de 650 millions de foyers sur les cinq continents.

Parallèlement aux deux compétitions, un tournoi d’exhibition mixte a été organisé le mardi au trou n°9 du Parcours Rouge, outre Le Clinic Exhibition Lacoste qui sera organisé au practice du Parcours Rouge du Royal Golf Dar Es Salam, le samedi 27 avril, alors que la Kids Cup fera son retour le même jour sur le Parcours Vert. En marge de ces deux compétitions, l’ATH organise une action sociale et solidaire. Cette initiative consiste en une action caritative sous forme de vente aux enchères inédite d’œuvres et d’objets culturels, et de collecte de dons auprès des joueurs participants au Pro-Am des deux événements, et ce au profit de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Le Maroc, pays pionnier de la mixité, reste à ce jour la première nation de l’histoire à avoir reçu dans la même ville, aux mêmes dates et sur le même lieu une épreuve masculine et une autre féminine faisant partie des circuits européens de golf.