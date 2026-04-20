Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Retraite complémentaire de la CMR : "Attakmili" affiche un rendement de 6,09% en 2025

Mardi 21 Avril 2026

Retraite complémentaire de la CMR : "Attakmili" affiche un rendement de 6,09% en 2025
Autres articles
La Caisse marocaine des retraites (CMR) a annoncé, vendredi, que le régime de retraite complémentaire "Attakmili" a enregistré, au titre de l'année 2025, un taux de rendement de 6,09%, confirmant la performance et la régularité de ce dispositif d'épargne retraite.

Destiné aux fonctionnaires de l'Etat et au personnel militaire, le régime "Attakmili" permet à ses adhérents de constituer une épargne individuelle en vue de bénéficier, à terme, d'un revenu supplémentaire à la retraite, contribuant ainsi à préserver et consolider leur niveau de vie, indique la CMR dans un communiqué.

Dans le cadre de l'évolution continue du régime et conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, "Attakmili" offre désormais davantage de souplesses, notamment à travers la possibilité de mobiliser jusqu'à 50% de l'épargne acquise après cinq ans d'adhésion, une flexibilité dans le montant des cotisations, ajustable à tout moment de l'année et des modalités de liquidation adaptées aux situations individuelles.
Par ailleurs, les adhérents peuvent effectuer des versements complémentaires afin de renforcer leur épargne, tout en bénéficiant des avantages fiscaux prévus par la réglementation en vigueur.

A travers le développement du régime "Attakmili", la CMR réaffirme son engagement à accompagner ses adhérents dans la préparation de leur retraite, en leur proposant des solutions fiables, performantes et adaptées, leur permettant de mieux anticiper leurs besoins futurs et de préserver durablement leur niveau de vie.

Libé
Mardi 21 Avril 2026

Lu 114 fois

Tags : 2025, Attakmili, CMR, rendement, Retraite complémentaire

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe