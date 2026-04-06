Production animale : un tournant stratégique à l’aune de la durabilité

Le 18ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) s’ouvre ce lundi dans un contexte où la production animale connaît un tournant décisif, portée par des perspectives climatiques plus favorables et une ambition renouvelée de souveraineté alimentaire et de durabilité.



Au cours des dernières années, la filière de l'élevage a été soumise à de fortes pressions, liées notamment à la succession des épisodes de sécheresse et à la hausse soutenue des coûts de l'alimentation animale. Des facteurs qui ont entraîné un recul du cheptel et fragilisé l'équilibre économique de nombreuses exploitations, en particulier les plus vulnérables.



La flambée des prix des intrants, notamment des matières premières destinées à l'alimentation du bétail, a accentué la dépendance aux marchés internationaux, exposant davantage le secteur aux fluctuations des cours mondiaux. Cette situation a pesé sur la rentabilité des éleveurs et contribué à la hausse des prix des produits d'origine animale, avec des répercussions directes sur le pouvoir d'achat.



Dans ce contexte, les récentes précipitations enregistrées à l'échelle nationale constituent un facteur d'amélioration notable. Elles devraient favoriser la reconstitution progressive des ressources fourragères et des parcours, contribuant ainsi à atténuer les tensions sur les coûts d'alimentation et à soutenir la relance de l'activité d'élevage, rapporte la MAP.



Pour autant, cette embellie conjoncturelle ne saurait occulter les défis structurels auxquels fait face la filière. La question de la durabilité des systèmes de production animale s'impose désormais comme un impératif, tant sur le plan économique qu'environnemental.

Il s'agit, en particulier, de renforcer l'efficacité de l'utilisation des ressources, d'améliorer la résilience des élevages face aux aléas climatiques et de réduire leur dépendance aux intrants importés.



Dans cette optique, la souveraineté alimentaire apparaît comme un enjeu stratégique majeur. Elle suppose non seulement de sécuriser l'approvisionnement du marché national, mais également de développer une production locale plus compétitive et durable, capable de répondre aux besoins croissants de la population.



Les politiques publiques ont, à cet égard, engagé une série de mesures visant à soutenir la filière. Des dispositifs d'appui ont été déployés pour atténuer l'impact de la hausse des coûts, notamment à travers des aides à l'alimentation animale et des programmes de reconstitution du cheptel. Parallèlement, la stratégie "Génération Green 2020-2030" place la durabilité et l'adaptation au changement climatique au cœur du développement agricole.



De même, l'innovation constitue un levier central dans cette transformation. Les avancées en matière de recherche agronomique, notamment dans les domaines de la génétique animale et de l'optimisation des systèmes d'alimentation, offrent des perspectives importantes pour améliorer la productivité tout en réduisant l'empreinte environnementale de l'élevage.



C'est dans ce contexte que s'inscrit le SIAM 2026, qui se positionne comme une plateforme de réflexion et d'échange sur l'avenir de la production animale. Le thème retenu cette année traduit la volonté de mobiliser l'ensemble des acteurs autour des enjeux de durabilité et de souveraineté alimentaire.



Au-delà de sa dimension événementielle, ce salon se veut un espace privilégié pour confronter les expériences, partager les bonnes pratiques et explorer les solutions innovantes susceptibles d'accompagner la transformation du secteur. Les débats attendus devraient porter sur les mécanismes à mettre en place pour renforcer la résilience de la filière, améliorer sa compétitivité et garantir un développement équilibré et durable.



Dans l'actuel contexte international marqué par une volatilité accrue et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, le Maroc est appelé à consolider les fondements de son modèle agricole. La production animale, au cœur de cette dynamique, apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel de la sécurité alimentaire nationale.