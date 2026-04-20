L’amère réalité : L’économie marocaine devra faire avec des retombées inquiétantes

Le dernier rapport du Fonds monétaire international dresse un constat relativement mesuré : l’économie mondiale ralentit, mais résiste. La croissance devrait se stabiliser autour de 3%, tandis que l’inflation, bien qu’en recul, resterait élevée dans de nombreuses régions. A première vue, rien d’alarmant.

Pourtant, derrière cette lecture globale se cache une réalité plus contrastée, et pour des pays comme le Maroc, nettement plus préoccupante. Car ce que les institutions internationales décrivent comme un ajustement conjoncturel peut, dans certains contextes nationaux, se traduire par des tensions sociales profondes, voire durables.



Une économie mondiale sous pression… et un Maroc en première ligne



Le rapport met en avant trois dynamiques majeures : ralentissement de la croissance, persistance de l’inflation et incertitudes géopolitiques, notamment autour de l’énergie. Mais cette grille de lecture, conçue à l’échelle globale, tend à homogénéiser des situations profondément inégales.

Au Maroc, ces tendances prennent une tournure particulière. Le pays reste fortement dépendant des importations énergétiques et étroitement lié à la conjoncture européenne. Résultat : chaque choc externe — hausse des prix du pétrole, ralentissement en Europe — se répercute directement sur l’économie nationale. Cette dépendance structurelle transforme un simple ralentissement mondial en pression économique tangible pour les ménages marocains.



Inflation : une réalité plus dure que les moyennes globales



Sur le papier, l’inflation mondiale amorce un reflux. Mais cette moyenne masque des écarts importants entre régions et catégories sociales. Au Maroc, la hausse des prix — notamment alimentaires et énergétiques — pèse lourdement sur les classes moyennes et populaires.

Les recommandations du FMI sont classiques : rigueur budgétaire, ciblage des aides, maintien de la stabilité monétaire. Mais elles posent une question essentielle, souvent éludée : qui supporte réellement le coût de l’ajustement ?

Dans un pays où une partie importante de la population travaille dans l’informel, les marges de redistribution restent limitées, et les inégalités persistent. L’inflation n’est pas seulement un indicateur économique, mais un facteur de fragilisation sociale.



Energie : une vulnérabilité structurelle



Le rapport insiste sur les risques liés aux tensions énergétiques mondiales. Pour le Maroc, cette question est centrale. Le pays, qui ne dispose pas de ressources significatives en hydrocarbures, reste dépendant des marchés internationaux. Certes, des efforts importants ont été engagés dans les énergies renouvelables, mais cette transition reste incomplète. En attendant, la facture énergétique expose l’économie à des chocs répétés.

Cette situation crée une contradiction entre l’ambition de souveraineté énergétique et la dépendance persistante aux importations. Une tension qui limite la capacité du pays à amortir les crises.



Une insertion économique toujours asymétrique



Le FMI évoque les déséquilibres entre économies avancées et pays émergents. Mais il reste discret sur leur nature structurelle. Dans le cas du Maroc, cette asymétrie est pourtant évidente (spécialisation dans des secteurs à faible valeur ajoutée, dépendance aux investissements étrangers, forte exposition aux marchés extérieurs).

Cette configuration limite la marge de manœuvre des politiques publiques. Elle rend aussi le pays plus vulnérable aux fluctuations internationales.

Autrement dit, le problème n’est pas seulement la crise mondiale. C’est la position du Maroc dans cette économie mondialisée.



Quand l’économie nourrit les tensions sociales



Un élément reste largement absent du rapport : les conséquences sociales et politiques de ces déséquilibres. Pourtant, les effets sont bien réels. Pression sur le pouvoir d’achat, précarité, frustrations économiques… autant de facteurs qui peuvent alimenter des tensions urbaines, la défiance envers les institutions et la montée de discours polarisants.

Dans ce contexte, les difficultés économiques ne restent pas cantonnées au champ financier. Elles se traduisent dans l’espace public, influencent les perceptions et redéfinissent les rapports sociaux.



Une lecture technocratique face à une réalité politique



Les solutions avancées par le FMI — discipline budgétaire, réformes structurelles, stabilité monétaire — reposent sur une approche technocratique de la crise. Mais cette approche montre ses limites dans des contextes comme celui du Maroc. Elle suppose une capacité d’action et d’ajustement qui ne prend pas toujours en compte les contraintes sociales, les équilibres politiques, ni les attentes des populations.

Or, une politique économiquement cohérente mais socialement contestée peut devenir difficilement soutenable.



Au-delà des chiffres, une question de modèle



Le rapport du FMI offre une lecture opportune des tendances globales. Mais appliqué au Maroc, il révèle surtout des fragilités structurelles : dépendance énergétique, vulnérabilité sociale, insertion économique asymétrique.

La véritable question dépasse donc la conjoncture. Elle touche au modèle de développement lui-même, à savoir comment réduire la dépendance extérieure, Comment protéger les ménages sans fragiliser les équilibres macroéconomiques ? Et comment concilier stabilité économique et justice sociale? Autant de défis qui ne peuvent être résolus par des indicateurs globaux ou des recommandations standardisées.



Une alerte plus qu’un diagnostic



Au fond, ce que montre ce rapport, malgré lui, ce n’est pas seulement l’état de l’économie mondiale. C’est la manière dont les chocs globaux révèlent — et amplifient — les fragilités nationales. Pour le Maroc, l’enjeu n’est pas seulement de résister à la crise. Il est de transformer cette contrainte en opportunité de rééquilibrage. Faute de quoi, les turbulences économiques risquent de continuer à produire leurs effets les plus visibles ailleurs : dans le social, le politique… et les tensions du quotidien.



Hassan Bentaleb