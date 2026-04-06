Les provinces du Sud offrent des perspectives concrètes aux entreprises allemandes

A l’occasion de la Journée Avenir de la PME (Mittelstand), tenue mercredi à Berlin, Andreas Jahn, président international de la Fédération allemande des PME (BVMW), a mis en avant, dans un entretien avec la MAP, les opportunités offertes par les provinces du Sud du Royaume, à la lumière de la récente visite d’une délégation d’entreprises allemandes de premier plan à Dakhla. M. Jahn, également secrétaire général de l’Alliance allemande des PME pour l’Afrique, a souligné l’attractivité croissante du Maroc auprès des entreprises allemandes, estimant que les relations économiques bilatérales entrent aujourd’hui dans une nouvelle phase marquée par des perspectives concrètes de partenariat.



Comment évaluez-vous la participation du Maroc à la Journée du Mittelstand à Berlin ?



La présentation du Maroc a suscité un vif intérêt auprès des entrepreneurs allemands. L’adhésion a été immédiate, avec un intérêt palpable tout au long de la master class (événement Maroc organisé dans le cadre de la Journée Avenir de la PME par le bureau-Maroc de la BVMW, en coordination avec l’AMDIE et la GIZ). Les échanges ont montré que les perspectives de coopération sont concrètes, durables et déjà bien articulées.

La présence de responsables marocains a également contribué à renforcer cette dynamique, en mettant en avant le Maroc comme une destination stratégique pour les PME allemandes. Dans l’ensemble, cette journée a marqué une avancée significative dans les relations économiques entre les deux pays.



La BVMW a mené récemment à Dakhla une importante délégation d’entrepreneurs allemands. Quel regard portez-vous sur les provinces du Sud du Maroc ?



La visite à Dakhla a été particulièrement marquante. Les entrepreneurs allemands ont été fortement impressionnés par les opportunités offertes dans les provinces du Sud du Maroc. Nous avons pu constater sur place un environnement propice à l’investissement, avec des perspectives concrètes dans plusieurs secteurs.

L’accueil des autorités locales a été très positif et les échanges ont permis d’identifier des pistes de coopération à court et à long termes. Une table ronde organisée à Dakhla a notamment permis aux entreprises de présenter leurs projets et leurs attentes, dans un climat constructif et orienté vers des résultats concrets.

Il ressort clairement de cette visite un engouement croissant pour cette région, aujourd’hui un pôle d’attractivité économique en pleine évolution.



Quels sont les secteurs qui suscitent le plus d’intérêt de la part des entreprises allemandes dans cette région ?



Les opportunités sont multiples, notamment dans les ressources naturelles, y compris les minerais et certaines matières stratégiques. Plusieurs entreprises ont identifié des perspectives intéressantes dans ce domaine.

Au-delà, la coopération s’étend à d’autres secteurs comme l’industrie, l’automobile ou encore des domaines technologiques plus avancés. Cette diversification témoigne d’un intérêt structuré et d’une volonté d’inscription dans la durée.



Peut-on parler d’une nouvelle phase dans les relations économiques entre le Maroc et l’Allemagne ?



Oui, clairement. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Un nouveau chapitre s’ouvre, marqué par un dialogue renforcé et une volonté commune d’aller vers des partenariats concrets et durables.

Le Maroc s’impose aujourd’hui comme un partenaire clé pour l’économie allemande. Il occupe une place centrale dans la stratégie d’investissement, en raison des opportunités qu’il offre et de la position stratégique qu'il occupe. Les perspectives sont positives, avec des projets en cours de finalisation et une volonté partagée d’aboutir à des résultats tangibles.



Propos recueillis par Zin El Abidine TAIMOURI (MAP)