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Forte présence espagnole avec une trentaine d’entreprises innovantes

Dimanche 19 Avril 2026

Forte présence espagnole avec une trentaine d’entreprises innovantes
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Trente et une entreprises espagnoles prennent part à la 18ᵉ édition du Salon international de l’agriculture du Maroc (SIAM) afin de présenter leurs solutions technologiques et innovations dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage.

Organisée par ICEX España Exportación e Inversiones, en collaboration avec le Bureau économique et commercial de l’ambassade d’Espagne à Casablanca, cette participation s’inscrit dans le cadre du pavillon officiel espagnol à ce rendez-vous annuel placé sous le thème «Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire », indique un communiqué de l’organisme.

Les entreprises participantes mettront en avant une large gamme de solutions couvrant les fertilisants, la génétique animale et végétale, les biotechnologies appliquées à la production agricole, les systèmes d’irrigation, les technologies de transformation alimentaire ainsi que le machinisme agricole, rapporte la MAP.

Parmi les exposants figurent notamment deux organisations de référence du secteur : RFEAGAS et AGRAGEX. La première fédère les associations d’éleveurs de bétail de race pure en Espagne et supervise les programmes d’amélioration génétique, tandis que la seconde regroupe plus d’une centaine de fabricants et exportateurs d’équipements agricoles.

Selon l’ICEX, la participation espagnole s’articulera autour de deux espaces d’exposition : le pavillon international (I2), d’une superficie de 500 m², et le pavillon dédié au machinisme (M3), de 42 m², destinés à valoriser les capacités technologiques et industrielles du pays.

Dans le cadre du SIAM, le Bureau économique et commercial de l’Espagne à Casablanca organisera, le 21 avril, une conférence intitulée «Innovations agronomiques et génétiques : l’Espagne, un référent pour l’agriculture et l’élevage de demain ».

Cette rencontre mettra en lumière les avancées en matière de gestion de l’eau, de technologies de serre, de biotechnologies appliquées à la régénération des sols, ainsi que de systèmes innovants de conservation agricole. Le rôle de la génétique animale dans l’amélioration de la compétitivité du secteur de l’élevage sera également au cœur des échanges, conclut le communiqué.

Libé

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Tags : entreprises innovantes, présence espagnole

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