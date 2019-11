Consécration marocaine au championnat arabe de judo

La sélection marocaine de judo a remporté le 19è championnat arabe (hommes), qui a pris fin mardi dans la capitale jordanienne Amman, en raflant 5 médailles.

Lors de cette compétition qui s'est déroulée en parallèle avec le 18è championnat cadets, le 16è championnat juniors et le 11è championnat de Kata, l'équipe nationale s'est adjugé trois médailles d'or, 1 d’argent et 1 de bronze.

Ainsi, les judokas Faouzi Abdelrahman, Hatim Doukali et Mustapha Al Abdelaoui ont remporté l'or respectivement dans les catégories des moins de 66 kg, moins de 81 et plus de 100 kg, tandis que Zakaria Al Zaouia et Hamza Al Abdelaoui ont décroché respectivement l'argent dans la catégorie des moins de 73 kg et le bronze dans les moins de 90 kg.

Le Maroc a devancé l'Egypte, classée 2è avec deux médailles d'or et deux de bronze et la Syrie, 3è avec une médaille en or, 3 en argent et 2 en bronze.

Chez les dames, la sélection syrienne a occupé la 1ère position avec deux médailles d'or, suivie du Qatar avec une médaille d’or.

Dans la catégorie juniors (garçons), la Syrie a décroché le titre avec trois médailles d'or, suivie du Koweït (2 en or, 3 en argent et 1 en bronze) et des Emirats arabes unis (1 en or, 1 en argent et 2 en bronze).

Chez les filles, la Jordanie a été sacrée avec une médaille d'or, suivie de la Syrie (1 en argent). Dans la catégorie cadets (garçons), les Emirats arabes unis ont remporté le championnat avec deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze, suivis de la Jordanie (1 en argent et 3 en bronze). Chez les filles, la Syrie a occupé la première place avec une médaille d'or, suivie de la Palestine (1 de argent) et de la Jordanie (1 de bronze).

Cette compétition, qui s'est étalée sur 5 jours, a connu la participation du Maroc, du Koweït, des Emirats arabes unis, du Bahreïn, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Yémen, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de la Palestine, de l'Egypte et de l'Algérie, outre la Jordanie, pays hôte.